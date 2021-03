In de nieuwe Guadagnino zie en hoor je kledingstoffen

Film en mode hebben een lange geschiedenis samen, en niet alleen omdat de eerste projectoren gemaakt werden van aangepaste naaimachines uit de fabrieken van de vroege cinema-entrepreneurs Auguste en Louis Lumière. Die lange relatie wordt weer bevestigd door The Staggering Girl, de nieuwe film van Luca – Call Me By Your Name – Guadagnino.

De film werd geproduceerd in samenwerking met Pierpaolo Piccioli, creatief directeur van modehuis Valentino, maar verder is het veertig minuten durende symbolistische psychologische drama gewoon een echte Guadagnino. Hij houdt van de koele elegantie waarmee Julianne Moore in de eerste beelden in een lange zwarte wapperjas haar New Yorkse appartement komt binnenlopen. Dat die jas dan toevallig van Valentino is, mooi meegenomen. Zo’n jas is niet zomaar een kledingstuk, maar een verlengstuk van het lichaam van een personage.

Moore is een succesvolle schrijfster die worstelt met haar autobiografie en ondertussen haar moeder uit Rome naar New York probeert te halen om beter voor de blinde schilderes te kunnen zorgen. Beide vrouwen leven met de schaduwen van hun verleden, en de ontwerpen van Valentino zijn triggers voor hun herinneringen: een rode baljurk, een patchwork cape, een zacht ruisend nachthemd.

Componist Ryuichi Sakamoto vertelde dat hij voor de muziek die hij voor de soundtrack schreef het geluid van al die stoffen opnam door ze voor de microfoon te bewegen en dat vervolgens in zijn muziek verwerkte.

In The Staggering Girl klinken de kostuums. Het is alsof de gewaden op de sofa liggen te wachten tot beurtelings de jongere of de oudere versie van de personages erin glijdt. Het geeft de film de chic en de vervreemding van Guadagnino’s recente heksenremake Suspiria en zijn eerdere liefdesdrama Io sono amore uit 2009, die vanaf 14 maart ook te zien is op streamingplatform MUBI.

Arthouse The Staggering Girl Regie: Luca Guadagnino. Met: Julianne Moore, Marthe Keller, Kyle MacLachlan. Te zien bij MUBI ●●●●●

