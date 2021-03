Hoe werken de politieke rekenmachines van het Centraal Planbureau?

Het is altijd een belangrijk moment in de campagne. De doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau. Het CPB geeft antwoord op de vraag hoeveel partijen over hebben voor de zorg, onderwijs, defensie en lastenverlichting. En hoeveel dat op korte en lange termijn kost of oplevert. Een uiterst Hollandse traditie. Maar er zitten ook veel beperkingen aan wat doorgerekend kan worden. Hoe neutraal en up-to-date is het doorrekeningsmodel? Welke rol speelt het CPB in het politieke debat? En wat heb jij als kiezer aan zo'n doorrekening?

Presentatie: Egbert Kalse

Gast: Marike Stellinga

Productie en montage: Astrid Cornelisse