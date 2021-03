Hoe scenaristen vechten voor hun plek in Hollywood

Er worden Hollywoodfilms over gemaakt, boeken over geschreven en soms carrières en vriendschappen over geruïneerd: de eeuwige strijd over wiens naam op de aftiteling verschijnt. Regelmatig houdt het de gemoederen zelfs nog jaren of decennia later bezig. Zo mengden Netflix en David en Jack Fincher zich dit jaar met de film Mank (2020) nog maar eens in de discussie over hoeveel Orson Welles eigenlijk bijdroeg aan het script voor zijn meesterwerk Citizen Kane (1941). Maar het is niet alleen een fascinerend onderdeel van Hollywoods geschiedenis. Nog altijd ontstaan er conflicten over wie uiteindelijk credit krijgt.

Lees ook: ‘Mank’: uit de schaduw van Orson Welles

Jarenlang sprak Annie Mumolo (schrijver van o.a. Bridesmaids, Joy en Barb and Star Go To Vista Del Mar) met geen woord over de strijd die zij achter de schermen voerde om credits voor het script van Joy (2015), de door David O. Russell geregisseerde film over de uitvinder van de Miracle Mop, Joy Mangano (Jennifer Lawrence). Tot februari van dit jaar, toen deed ze een boekje open over waarom zij alleen een ‘verhaal door’-credit kreeg en Russell er met de titel van scriptschrijver vandoor ging. „Wat er tijdens het maken van die film allemaal is gebeurd, is een film op zich”, vertelde ze aan tijdschrift Variety. Ze werd in 2015 ingehuurd om het script te schrijven voor Joy, maar de studio was schijnbaar niet blij en dus werd Russell gevraagd de boel te herschrijven en te regisseren. Omdat hij de toon flink aanpaste, bleef er niet genoeg van Mumolo’s werk over voor een solo of zelfs gedeelde scriptcredit en werd het slechts ‘een verhaal van’. „Ik moest het slikken en door, als ik wilde dat mijn carrière intact bleef. Het hoort erbij”, zei ze daarover.

Veel gedoe om een titeltje? Daar denken ze in Hollywood heel anders over. Het gaat over de carrière van een scriptschrijver, welk werk er nog voor hem of haar in het verschiet ligt, maar ook over hoe en of aan het einde van de rit de carrière van de scenarist op waarde wordt geschat. „Het kan soms de prestatie zijn die mensen van je onthouden nadat je bent overleden”, vertelt Paul Guay via Skype, schrijver van hits als De Boefjes (1994) (origineel: The Little Rascals), Liar Liar (1997) en Heartbreakers (2001). „Maar het bepaalt ook je aanvullende inkomen jaren erna, uit bijvoorbeeld residuals [honorarium voor hergebruik, zoals voor doorverkoop aan streamingdiensten en tv-uitzendingen, red.]. Zelfs een film die het slecht doet of alleen in obscure markten uitgebracht wordt, kan een schrijver over meerdere jaren nog eens 20.000 euro extra opleveren. Dus het maakt wel uit of je dat met anderen moet delen of er helemaal niet voor in aanmerking komt.”

Hoewel er op de aftiteling plek lijkt te zijn voor honderden namen, wordt elke titel door verschillende partijen en belangenbehartigers onder de loep gelegd, met elk eigen regels en criteria. Over credits voor een regisseur en acteur wordt door agenten en managers vooraf duidelijk – en soms hard – onderhandeld, zodat daar na afloop geen misverstanden over kunnen ontstaan. En hoewel iedereen die een film iets te bieden heeft of goede relaties heeft met makers of de studio over een ‘producer’-credit kan onderhandelen, krijg je de ‘p.g.a’-titel alleen achter je naam als de Producers Guild of America bepaalt dat je de film daadwerkelijk hebt geproduceerd. En alleen producenten met die aanvulling komen in aanmerking voor prijzen zoals de Oscars.

Geen enkele vereniging werkt echter zo minutieus als de Writers Guild of America (WGA), die in 1933 in het leven werd geroepen en zelfs onderscheid maakt tussen het woord ‘en’ en het &-teken [voor individuele of een team van schrijvers] en ‘script van’, ‘geschreven door’ en ‘verhaal van’. Waarbij ‘geschreven door’ [‘written by’] de hoogst haalbare titel is, omdat dit aangeeft dat het script niet gebaseerd is op enig ander bronmateriaal.

Wie heeft wat geschreven?

Dat de meeste ruzies in Hollywood over de schrijverstitel gaan, wijst de geschiedenis uit. Van Herman Mankiewicz en Orson Welles in 1941 over Citizen Kane, tot Peter Fonda, Dennis Hopper en Terry Southern vanwege Easy Rider (1969). De meest omstreden vraag is: wie heeft wat geschreven? Logisch, want passeert er meestal één of slechts een handvol regisseurs de revue voor een film, er werken soms tientallen schrijvers aan een script voordat de film het licht ziet. „Zonder de schrijver en een script geen film”, verklaart Paul Guay direct. „Maar”, legt hij verder uit, „veel mensen weten, door het aanzien dat regisseurs en acteurs genieten als sterren van een film, vaak niet wat er in pre-productie allemaal bij komt kijken. In die periode heeft de schrijver vaak de meeste impact, maar dat wordt door alle glitter en glamour vaak weggedrukt. En daarmee ook de erkenning die een schrijver toekomt.”

Lees ook: De ‘rode’ scriptschrijver moest in het geniep werken

Dat veroorzaakt vaak wrijving en dan komt de WGA om de hoek kijken. Sinds 1941 heeft de WGA, als enige van alle belangenbehartigers in Hollywood, het laatste woord met betrekking tot het toedienen van credits. Om de positie van schrijvers te beschermen én ervoor te strijden. Op het moment dat een studio of producent in post-productie een aftiteling heeft samengesteld, wordt deze naar de WGA, de genoteerde schrijver of schrijvers en diens managers en agenten gestuurd.

In de basisregels van de vereniging geldt: een eerste scenarist moet voor credits minimaal 33 procent hebben bijgedragen aan het script en daaropvolgende schrijvers moeten minimaal 50 procent aan fundamentele of essentiële aanpassingen hebben gedaan. Bij akkoord op het voorstel gaat alles door zoals gepland. Bij bezwaar begint echter een arbitrageproces. Voor scenaristen zo gewoon dat er bijna geen is die het nog nooit heeft meegemaakt. Van drie van Paul Guays grote titels gingen er twee in arbitrage, het gemiddelde bij de WGA ligt rond een derde van alle ingediende titels.

Heeft de WGA in arbitrage een uitspraak gedaan, dan is het daarmee basta. Geen credit is geen credit. Gedupeerden kunnen in beroep gaan, maar alleen wanneer er door het anonieme arbitragepanel een procedurele fout gemaakt is, kan een uitspraak worden teruggedraaid of aangepast. Voor sommige leden is dat reden om hun lidmaatschap geheel op te zeggen.

Als kijker zie je uiteindelijk alleen het resultaat. De strubbelingen achter de schermen blijven je bespaard. Maar het belangrijkste voor iedereen is dat een credit de waarheid van het werk reflecteert, vindt ook Paul Guay. „Het is al bijna onmogelijk om een film gemaakt te krijgen. Maar als je als maker een bijdrage hebt geleverd aan filmhistorie, dan wil je daar ook onderdeel van uitmaken. Een script is een begin en het kan de reden zijn dat iets wordt gemaakt. Neem Alien [uit 1979], het originele script van Dan O’Bannon en Ronald Shusett was volgens verhalen zo staccato, benauwend en tegelijk meeslepend geschreven dat ik ervan overtuigd ben dat het heeft geholpen de film groen licht te geven. Daar is dan weer geen eigen credit voor, maar het is ook geen kleine verdienste.”

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven