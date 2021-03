Het virtuele NITE HOTEL is een van de spannendste vondsten van de podiumkunsten

In tijden waarin het publiek niet of nauwelijks fysiek naar het theater kan, moet je als maker of gezelschap met creatieve oplossingen komen. Een van de meest geslaagde experimenten vorig jaar was het NITE HOTEL, een virtuele omgeving die NITE (Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble) liet bouwen om het publiek alsnog de ervaring van een theaterbezoek te geven. Sterker nog: het hotel kende veel meer mogelijkheden dan een regulier voorstellingsbezoek. Naast de centrale voorstelling Before/After waren in 24 ‘kamers’ korte performances, virtuele installaties en films te zien, elk ingericht door een verschillende maker.

Diezelfde rijkdom is nu te vinden in OPEN NITES, de nieuwste invulling van het hotel. NITE koos na een oproep de plannen van vijf verschillende makers, die nu gezamenlijk te zien zijn. Je start als bezoeker op de parkeerplaats, waar vijf grote billboards toegang geven tot de individuele werken. Met muis en toetsenbord beweeg je door de virtuele ruimtes, waardoor je een sterk gevoel van aanwezigheid krijgt – én een gevoel van eenzaamheid, aangezien je altijd de enige bezoeker bent (in de ‘lobby’ van het hotel is er een virtuele bar waar je wel andere bezoekers via videochat kunt ontmoeten). De solitaire insteek leidt tot een geslaagde onderdompeling in het werk. Je kunt alles op je eigen tempo bekijken, zonder gestoord te worden door anderen.

Safe space

De individuele ruimtes zijn goed toegespitst op de sfeer van het werk. In Celestial Space van Vogue-redacteur Stephanie Afrifa betreden we een ronde ruimte in een woestijn die is ingericht op verkoeling en comfort – de perfecte safe space voor een deeluniversum waarin black sisterhood centraal staat. In vijf verschillende ruimtes mogen we getuige zijn van de kunst die verschillende zwarte vrouwen met ons willen delen: een demonstratie van ‘roping’, waarin een performer haar partner liefdevol vastbindt, een hedendaags dansduet en een door Gerda Havertong voorgelezen fragment uit het werk van Alice Walker. Wat vooral bijblijft is het gevoel van zorg, van samenzijn, van generositeit naar elkaar en naar de bezoeker – en de emancipatoire kracht van het creëren van een plek waarin die waarden centraal staan.

De gevarieerdheid binnen Celestial Space is ook de kracht van OPEN NITES in zijn geheel. Hoewel niet alle werken even sterk zijn, is het bijna onmogelijk dat je niet op iets stuit dat je even van je stuk brengt. Naast het werk van Afrifa waren dat voor mij de bijdrages van Robin de Puy en het werk Rail rat van Tim Linde, Luke Deane en Jan Hulst. In dat laatste betreden we een verlaten omgeving waarin slechts een truck, een treinspoor en een groot drive-inscherm te zien zijn. Op het scherm volgen we het verhaal van Giorgio, een spoorwerker die ’s nachts uit zijn bed wordt gebeld, nota bene op zijn vrije avond. „Mij kun je altijd bellen, behalve dus op donderdag – dan heb ik dansles. Salsa. Dat is mijn moment.”

De schitterende tekst van Tim Linde (die de monoloog ook voordraagt) treft een mooie balans tussen banale details, de nuchtere toon van een vakman en een onverwacht gevoel voor kwetsbaarheid en poëzie. Het verhaal wordt ondersteund door grofkorrelige computeranimaties, die een mooie vervreemding meegeven. Het sluit precies aan bij de grens tussen droom en werkelijkheid van het nachtelijke werk van de eenzame spoorwerker.

Motel in het Hotel

In Motel put Robin de Puy uit haar eigen verleden: de fotograaf en filmmaker groeide zelf op in een hotel. In een typisch Amerikaanse motelsetting ontmoeten we in korte vignettes verschillende excentriekelingen, en horen we verhalen van hotelmedewerkers over de dingen die ze in hun werk hebben meegemaakt. Er zit één miskleun tussen: Last dance, een video van een ballerina met haar hoofd in een strop, die zo plat is als het concept klinkt. Maar de rest van de verhalen tonen De Puys fantastische gevoel voor framing en montage. Een tienerjongen in een trailerpark die een hilarisch verhaal ophangt over de bloeddorstige katten die in het bos wonen; een korte video waarin we alleen een meisje in een auto zien wachten, terwijl de radio opvoedadviezen spuit; een fascinerend interview met een vrouw die vertelt over haar vorige leven als een beruchte celebrity, dat ze zich door een ongeluk nog maar in flarden kan herinneren.

OPEN NITES is opnieuw het bewijs dat het NITE HOTEL een van de spannendste nieuwe ontwikkelingen is die de podiumkunsten tijdens de coronacrisis hebben voortgebracht, een gevarieerd buffet voor zowel de leek als de fijnproever.

Theater / Multimedia NNT – OPEN NITES. NITE, (Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni + Asko|Schönberg + Slagwerk Den Haag). Gezien: 8/3, online. Te zien t/m 31/3. Inl: nnt.nl ●●●●●