Film versus boek: een ongelijke strijd

Bij het uitgaan van de bioscoop hoor je het nog steeds met enige regelmaat: ‘Het boek was beter.’ Dat is lang niet altijd ten onrechte, maar als liefhebber van boek én film heb ik er moeite mee. Bijvoorbeeld omdat een film in de meeste gevallen bij voorbaat al op achterstand staat. Bijna altijd wordt die vergeleken met een meesterwerk, want dat zijn de boeken die we gelezen hebben. Een mooie film op basis van een middelmatig of zelfs slecht boek (en dat zijn er meer dan we denken) kan zelden rekenen op zo’n flatterende vergelijking. Van die boeken weten we vaak niet eens dat ze bestaan.

Toch houdt menige boekenapologeet vol dat er met film als kunstvorm zelf iets mis is. Het filmbeeld slaat plat. Het doodt de verbeelding want maakt zélf alles al tot beeld. En voor de eindeloze psychologische en esthetische verfijning van een roman is in de twee, hooguit tweeëneenhalf uur die een film duurt eenvoudigweg geen plaats.

Daar zit iets in. Tijd doet ertoe en dan wekt film al snel de indruk een subtiele boekplot af te raffelen. Een cineast die zijn literaire bronnen recht wil doen, zou zich eigenlijk moeten beperken tot een kort verhaal, zoals Visconti deed met Dood in Venetië. Of hij moet er op commercieel bijna onhaalbare manier flink de tijd voor nemen, zoals Béla Tarr met Satantango: ruim zeven uur voor een niet eens heel dik boek.

Zo betaalt de film de prijs voor het voornaamste kenmerk dat hij met de roman gemeen heeft: het zijn allebei verhalende genres. Praten we erover na in de leesgroep of het café na de bioscoop, dan gaat het vooral over de plot, dat van zijn kant ook weer de voornaamste (soms zelf enige) leidraad is bij de bewerking van een boek tot film. Geen wonder dat die, ontdaan van de psychologische uitweidingen en de subtiliteiten van de romantekst, daar dan schraal tegen afsteekt.

Helemaal eerlijk is dat niet. Wie alleen naar de plot kijkt, miskent dat beide kunstvormen in werkelijkheid verschillen als dag en nacht. De ene werkt met woorden, de andere met bewegende beelden en geluid, gesproken en niet-gesproken. Dat mag een waarheid als een koe lijken, maar bij het vellen van een oordeel vergeten we dat al snel. Wanneer het vertelde verhaal het doorslaggevende criterium wordt, valt de materiële inbedding daarvan over de rand.

Universum van kleur en klank

En juist zintuiglijkheid is het hart van elke kunstvorm. In de literatuur schuilt die in woordklank, zinsvorm, opbouw en beeldspraak. In de film in découpage en montage, clair-obscur, ritme, klank, en de spraak van het beeld. Ze raken elkaar, maar vanuit andere universa met een andere materialiteit.

Neem de beroemde slotsequentie van Kubricks 2001, waarin de astronaut David Bowman een hallucinante tijd-ruimtereis maakt door een universum van kleur en klank. Hoe zou je daaraan literair gestalte moeten geven? Arthur C. Clarke, die samen met de regisseur het scenario schreef op basis van eerdere verhalen, heeft dat geprobeerd in de roman die hij tijdens en na het draaien ervan geschreven heeft. Hij komt niet veel verder dan onmachtige woorden zonder veel suggestieve kracht – net zo plat als literatuurfanaten de cinema verwijten te zijn.

Aan die roman kun je ook zien hoe de literatuur zichzelf in de weg kan zitten. Terwijl de filmkijker zich afvraagt wat er nu precies gebeurt met de aap-mensen in het begin van de film, met de computer Hal die amok maakt en met Bowman in zijn transformatie tot ruimte-foetus in het slotbeeld, moet Clarke dat in zijn roman heel precies uit de doeken doen. Het genre vraagt om verwoording en uitwerking, al was het maar om te voldoen aan de ordinaire eis van een minimum aantal vol te schrijven bladzijden. De overdaad aan woorden geeft de verbeelding geen ruimte meer, maar neemt die weg. Zelfs een quasi-psychoanalytische passage over de trauma’s van de geplaagde computer blijft de lezer niet bespaard.

Twee producties later verfilmde Kubrick een roman die wel als een literair meesterwerk geldt: The memoirs of Barry Lyndon Esq. van de 19de-eeuwse schrijver William Makepeace Thackeray. Het werd een wonder van cinematografische beeldkunst, waarin de regisseur zich liet inspireren door schilderijen uit de tijd waarin de film zich afspeelt.

Bij Thackeray vind je daar niets van terug. Maar één keer geeft hij in zijn roman een noemenswaardige beschrijving van de architectuur en het interieur van een landhuis – alleen omdat dat past in het snoevende verhaal van de verteller, Barry Lyndon zelf. Maar nergens weet hij met woorden het kleurenpalet en de lichtval van die epoche te laten zien en visueel concreet te maken, zoals Kubrick dat doet.

De esthetische ervaring bij het zien van Barry Lyndon is dan ook overweldigend. Nog nooit speelde de zon zo mooi door het Engelse en Ierse herfstbos, nog nooit was kaarslicht zo subtiel en zacht. Onverwacht is de tegenstelling tussen film en literatuur daarmee een driehoeksverhouding geworden. De schilderkunst is erbij gekomen – omdat film nu eenmaal ook beeld is. Zoals ook de geluidskunst erbij hoort. Speel op dvd opnieuw de eerste vijf minuten van Coppola’s Apocalypse Now af: eerst met de ogen open, dan dicht, en dan nog een keer open. Film leert ons anders te kijken en te luisteren – en meer te zien en te horen.

Het meest erotische medium

Daarom is de cinema – althans tot op de huidige stand van de techniek – het meest erotische medium, en wordt de verbeeldingskracht door het beeld nu juist niet platgeslagen. Ik lees het voorwoord van de Franse romancier en filmer Alain Robbe-Grillet bij zijn scenario voor Alain Resnais’ L’année dernière à Marienbad, en weet weer waarom ik hartstochtelijk van literatuur én film kan houden. „Ik ben geen verhaal gaan schrijven”, zo noteert Robbe-Grillet, „maar direct wat ik een découpage noem, d.w.z. de beschrijving van de film, beeld voor beeld.”

Zo’n film wordt geboren uit beelden die zich aaneenrijgen, en waaruit het verhaal ontstaat. Dit is het fundamentele verschil met de cinema die parasiteert op de literatuur als kant-en-klare plot. Deze kunst ontstaat, met andere woorden, uit haar eigen milieu: de opeenvolging van beelden die bewegen.

„Op die manier zien we een beetje”, zo besluit Robbe-Grillet, „wat L’année dernière à Marienbad kan zijn voor een toeschouwer die zich laat meevoeren door de uitzonderlijke beelden die hij voor zich heeft. Door de stemmen van de acteurs, door het geluid, de muziek, het ritme van de montage, de passie van de protagonisten. Een film die zich slechts richt op zijn sensibiliteit, zijn vermogen tot zien, horen, voelen – en op zijn vatbaarheid om zich door dat alles te laten ontroeren.”

