EU-raadsvoorzitter: ‘Rusland en China bedrijven vaccinpropaganda’

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft Rusland en China beschuldigd van het bedrijven van „propaganda” met coronavaccins. In een verklaring zei de raadsvoorzitter dinsdag dat EU-landen zich niet moeten laten „misleiden [...]. door regimes met minder begerenswaardige waarden, die veel tamtam maken over leveranties aan andere landen, terwijl die amper iets voorstellen”. Hij wees er daarbij op dat Rusland en China zelf, vergeleken met Europa, nog maar weinig inwoners hebben ingeënt.

Beide vaccins, in het bijzonder het Russische, vormen al geruime tijd een splijtzwam binnen de EU. Sommige lidstaten wantrouwen de Russische intenties en vrezen voor afhankelijkheid van Rusland bij een cruciaal geneesmiddel. Andere lidstaten, Hongarije voorop, willen er juist graag gebruik van maken en verwijten de EU onvoldoende andere vaccins te hebben ingekocht. Nu de acceptatie van ‘Spoetnik’ in Europa steeds dichterbij komt, bijt de EU steeds feller van zich af. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei eerder enigszins verholen bezorgd te zijn over een verborgen agenda van Rusland.

Fabrikant eist excuses EMA

Maandag was er ook harde kritiek van de fabrikant van Spoetnik op de Europese toezichthouder die het moet goedkeuren. De fabrikant beschuldigde het EMA van politieke partijdigheid. De Oostenrijkse voorzitter van de raad van toezicht van het geneesmiddelenbureau, Christina Wirthumer-Hoche, had in eigen land tegen de publieke omroep gezegd dat zij het EU-landen „sterk ontraadde” alvast een noodvergunning te verlenen voor het vaccin, in plaats van te wachten op een officiële EMA-goedkeuring. Anders was het „toch een soort van Russisch roulette”. Bij een noodvergunning zijn landen zelf aansprakelijk voor mogelijke negatieve bijwerkingen.

De Russische fabrikant sprong daar bovenop. De opmerkingen van Wirthumer-Hoche riepen „ernstige twijfels op over politieke bemoeienis met het EMA-onderzoek”. aldus de makers op hun Twitter-account, die verder stelden dat hun vaccin in 46 landen was goedgekeurd. „Het EMA stond dergelijke uitlatingen over andere vaccins niet toe. Deze opmerkingen zijn dan ook ongepast en ondermijnen de geloofwaardigheid van het EMA [...]” De fabrikant eiste „publieke excuses”. Ook een Kremlin-woordvoerder noemde de opmerkingen „teleurstellend” en „ongepast”.

Intussen is het Russische vaccin weer een stapje dichterbij Europa gekomen. Dinsdag werd bekend dat de fabrikant een deal heeft gesloten met de in Zwitserland gevestigde farmaceut Adienne om het vaccin in Italië te produceren. Het hebben van een productielocatie in Europa is een vereiste van de Commissie om een vaccindeal te sluiten. Het begin van de beoordelingsprocedure vorige week was eveneens een mijlpaal

De fabrikant van Spoetnik beweerde eerder zelf dat die procedure allang begonnen was, maar het EMA meldde steeds dat er nog geen officiële aanvraag was ingediend. Spoetnik beschuldigde het EMA er maandag van de beoordeling „maandenlang te hebben uitgesteld”.

De Commissie is nog niet in onderhandeling met Spoetnik. Dat deed het eerder wel vóór goedkeuring bij andere, westerse vaccins. EU-functionarissen zeiden dinsdag tegen Reuters dat de onderhandelingen alsnog in gang gezet kunnen worden als minimaal vier lidstaten daarom vragen. Op Twitter riep de fabrikant van Spoetnik Charles Michel dinsdag op vaccins „niet politiek” te maken.