Eerste Kamer stemt in met stikstofwet Schouten

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de stikstofwet van demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie). Naast de coalitiepartijen stemden SP, 50Plus, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie voor de wet. In december vond het plan al voldoende steun in de Tweede Kamer. Met het plan hoopt Schouten de stikstofneerslag te beperken en tegelijkertijd te kunnen bouwen in Nederland.

Schouten maakt miljarden vrij om de komende jaren stikstofgevoelige natuurgebieden te versterken, zodat die in de toekomst beter tegen de uitstoot kunnen. Daarnaast regelt de wet een uitkoopregeling voor boeren die vrijwillig willen stoppen. Ook hoopt de minister veehouders en agrariërs die wel doorgaan te stimuleren hun bedrijven te verduurzamen. Het kabinet heeft tot 2030 in totaal zes miljard euro gereserveerd voor het stikstofbeleid: de helft voor natuurherstel, twee miljard om uitstoot te beperken en een miljard om bouwprojecten te verduurzamen.

Op die manier hoopt Schouten de stikstofuitstoot te reduceren: in 2025 moet daardoor 40 procent van de stikstofgevoelige natuur weer gezond zijn. Voor de coronapandemie, die ongeveer een jaar geleden begon, was de stikstofkwestie volgens kabinetsleden de grootste crisis die bedwongen moest worden. Nadat de Raad van State in 2019 oordeelde dat de politiek te weinig deed om de stikstofneerslag terug te dringen, kwamen duizenden bouwprojecten stil te liggen, terwijl in Nederland een groot woningtekort is. Om de vergunningverlening weer op gang te krijgen, schroefde het kabinet onder meer de maximumsnelheid op snelwegen terug tot honderd kilometer per uur.

