Eerste celstraf geëist vanwege brandstichting zendmast

Tegen een 32-jarige man die ervan wordt verdacht vorig jaar een zendmast in brand te hebben gestoken in het Limburgse Maasbree, is dinsdag een jaar celstraf geëist. De helft van de geëiste straf is voorwaardelijk. Ook eist het OM een schadevergoeding van in totaal 2.678 euro aan KPN en T-Mobile. De man heeft bekend de brand te hebben gesticht. Het is de eerste ‘zendmastbrandzaak’ die voor de rechter komt.

De politie kreeg op 1 mei 2020 melding van de in brand gestoken mast. Doordat een omstander het kenteken van een wegrijdende auto had genoteerd, kon de man uit de Limburgse plaats Roggel een maand later worden opgepakt. In mei en april werden in totaal 29 Nederlandse zendmasten in de brand gestoken, vermoedelijk als gevolg van complottheorieën over het verband tussen 5G-netwerken en het coronavirus.

Het OM rekent het de man zwaar aan dat bewoners in de omgeving een tijd lang niet konden bellen vanwege de beschadigde mast, en daardoor ook hulpdiensten niet bereikt konden worden. „Dit gedrag kunnen we niet tolereren,” aldus de officier van justitie. „Het is buitengewoon gevaarlijk en potentieel ontwrichtend en moet bestraft worden.”

Uit onderzoek is geen verband gebleken tussen de verschillende branden bij zendmasten vorig jaar. Voor de brandstichtingen in masten in Groningen, Dronten, Veldhoven, Amsterdam en Maasbree zijn inmiddels mensen gearresteerd. Het onderzoek naar de branden is afgelopen zomer stopgezet, want „zo plotseling als de branden begonnen, zo plotseling hielden ze ook weer op,” aldus het OM.

