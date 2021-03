Drie jaar celstraf geëist voor binnenrijden school in Grootebroek

Tegen een 56-jarige man die vorig jaar zomer met zijn auto een basisschool in het Noord-Hollandse Grootebroek binnenreed is dinsdag drie jaar celstraf geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het OM verdenkt de man van poging tot doodslag dan wel poging tot het toebrengen van zwaar letsel, en ook van het vernielen van de school en het bedreigen van een juf. „De leerlingen, ouders en docenten hebben die avond de schrik van hun leven gehad”, aldus de officier van justitie tijdens de zitting bij de rechtbank in Alkmaar.

Op 1 juli reed een auto met grote snelheid de gang van basisschool ’t Palet binnen. Op dat moment was in een nabijgelegen ruimte een afscheidsfeest voor achtstegroepers aan de gang, waarbij ongeveer zestig personen aanwezig waren. Omdat de hal verlaten was, raakte niemand gewond. De inzittende stapte uit en bedreigde vervolgens een juf met de dood. Over zijn beweegredenen heeft hij vooralsnog niets verklaard. Wel heeft hij spijt betuigd. Volgens het OM lijkt het erop dat hij „door emoties was overmand” omdat zijn zoon niet bij een vriendje in de klas werd geplaatst.

De officier rekent het de man zwaar aan dat hij zoveel mensen in gevaar heeft gebracht, evenals de „aanmerkelijke kans” dat hij iemand dood kon rijden. De risico’s van zijn actie zou hij voor lief hebben genomen. „Hij reed vol gas een school in, op een plek waar op dat moment mensen aanwezig hadden kunnen zijn. Niemand had in de smalle gang waar de man reed, opzij kunnen springen.” Het OM heeft er in de strafeis rekening mee gehouden dat de man door een psycholoog niet volledig toerekeningsvatbaar is verklaard. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.