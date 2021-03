Iedereen hier kent de flat waarin ik woon. Beslagen met aluminium golfplaten torent hij uit boven de laagbouw van Almere Stedenwijk, de stadsplas, de snelweg. Op heldere dagen lijkt het aluminium vlam te vatten. Grauwe dagen zijn een ander verhaal.

„We zien je altijd lopen met je hondje”, zeggen mijn buren van vierhoog. Ik zit aan hun tafel met een kop koffie en een stuk taart, en inderdaad zie ik vanuit hier precies wat er zich afspeelt op de parkeerplaats onder het raam. Vreemd genoeg is het nooit in me opgekomen dat ik zo zichtbaar was, dat er mensen schuilgaan achter de donkere ramen, mensen die iets van je zien waarvan het niet in je opkwam dat het zichtbaar was – de haastig aangeschoten Birckenstocks, het verwarde haar, de vuilniszakken, de hond die trekt, blaft, zwanenpoep eet. De buren wijzen naar mijn blauwe Peugeot: en dat daar is je auto.

Meer dan een gebouw is de flat een sociaal contract. Wie hier woont, maakt deel uit van een systeem dat balanceert op de precaire grens van publiek en privé. Na een paar weken weet iedereen dat ik ‘die schrijfster’ ben. „Ik heb wat over je gelezen”, zegt een buurman in de lift, „je bent geloof ik nogal bezig met identiteit en zo, hè?”

De identiteit van de flatbewoner, of althans het gedeelte ervan dat zij vrijwillig deelt met haar medebewoners, komt het beste tot uitdrukking in het stukje niemandsland in de hal van iedere verdieping tussen lift en voordeur. Slechts enkele voordeuren blijven helemaal anoniem: veruit de meeste zijn naar eigen inzicht opgetuigd met parafernalia die een indruk moeten geven van hoe het er daarachter aan toe gaat. Griekse zuilen van gips omkranst door plastic druivenranken, glazen vitrines met exotische beeldjes, kunst met katten, kunst met honden. Ik denk erover een pro-choice poster – mijn lichaam mijn keuze – op mijn eigen deur te hangen, ik bevind me tenslotte eindelijk eens buiten de bubbel van mensen die het daar toch vanzelfsprekend al mee eens zijn. Maar uiteindelijk besluit ik tegen: het idee was om hier zo losgezongen mogelijk te leven, me niet te hechten aan wie ik zelf ben of denk te zijn.

Op een ochtend hangt er een handgeschreven briefje in de lift. „Hondepis in de lift? Bedankt voor het opruimen!” Daaronder de groeten, naam en huisnummer van de schrijver van het briefje: „Ik schrijf niet anoniem!” Hoewel ik weet dat mijn hond de dader niet is, voel ik me betrapt. Ik denk aan alle bewoners die het briefje lezen en aan die schrijfster denken. Wat komen die vrouw en haar vieze hond hier eigenlijk doen? Snapt ze de sociale etiquette van dit gebouw niet? Wie denkt ze wel dat ze is?

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 maart 2021