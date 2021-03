Dertig aanhoudingen in Nederland na gekraakte cryptotelefoons

De politie heeft dinsdag in Nederland dertig mensen aangehouden en 75 woningen en kantoren doorzocht in een onderzoek dat gestuwd wordt door een hack van de Canadese berichtendienst SkyEcc. In Rotterdam zijn onder meer 28 vuurwapens in beslag genomen. Ook in België zijn dinsdag op tientallen plaatsen aanhoudingen verricht.

De Nederlandse en Belgische autoriteiten konden door de hack sinds februari meelezen met het versleutelde berichtenverkeer tussen criminelen. De server van SkyEcc is dinsdag offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten. Volgens de politie is de georganiseerde misdaad „hard geraakt” door de hack. „Internationale organisaties die zich bezighouden met grootschalige drugshandel en witwaspraktijken en gewelddadige afrekeningen zijn volledig afhankelijk van afgeschermde communicatie”, aldus de politie.

De politieactie van dinsdag maakt deel uit van een groter, internationaal onderzoek dat gericht is op communicatie van criminele organisaties. Dat onderzoek, genaamd Argus, leidde volgens de politie eerder al tot onderschepping van grote hoeveelheden harddrugs wereldwijd. Bij eerdere politieacties zouden in Nederland al 43 mensen zijn aangehouden en miljoenen euro’s aan cash geld in beslag zijn genomen.

Lees ook: Aanbieder cryptotelefoons gekraakt in België: ‘duizenden kilo’s coke onderschept’

Geweldsdelicten voorkomen

Door het meelezen bij de berichten zijn volgens de politie in Nederland de afgelopen maand tientallen geplande ernstige geweldsdelicten, waaronder ontvoeringen, liquidaties en schietpartijen voorkomen. De ongeveer tachtig miljoen berichten die zijn getraceerd en op Nederland van toepassing zijn, zijn opgeslagen en worden nu verder onderzocht.

In het voorjaar van 2020 lukte het de autoriteiten ook om berichtendienst Encrochat te kraken en offline te halen. Bij een groot internationaal onderzoek, geleid door de Franse en Nederlandse autoriteiten, konden ook toen rechercheuren uit verschillende landen live meelezen bij berichten tussen en binnen criminele organisaties. Volgens het Openbaar Ministerie zijn sindsdien veel criminelen overgestapt op SkyEcc.