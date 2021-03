De slag om IJzeren Feliks

Welke historische figuur moet de lege sokkel innemen op een van Moskou’s belangrijkste pleinen? Een groep Russische nationalisten hoopte die vraag onlangs te beslissen in het voordeel van hun held: de bolsjewistische revolutionair Feliks Dzerzjinski, gevreesd oprichter van Lenins beruchte politiedienst Tsjeka. Ruim dertig jaar hield het standbeeld van ‘IJzeren Feliks’ de wacht op het Ljoebjanka-plein, voor het hoofdkwartier van de KGB – de huidige inlichtingendienst FSB. De ‘Ljoebjanka’ staat symbool voor de Sovjet-terreur: hier werden in Stalins hoogtijdagen staatsvijanden gemarteld en geëxecuteerd. Tijdens de mislukte augustuscoup van 1991 werd hij van zijn plaats getrokken. Dat luidde het definitieve einde van de Sovjet-Unie in. Sindsdien biedt het plein, met even verderop het Kremlin, het Bolsjoj-theater en de Doema, een desolate aanblik. Al jaren ijveren communisten en nationalisten voor de terugkeer van Dzerzjinski, maar de autoriteiten zijn huiverig voor een schandaal.

Toen pro-democratische Moskovieten vorige maand de straat opgingen om de vrijlating van de gevangen oppositieleider en Kremlin-criticus Aleksej Navalny te eisen, zag een groep rechtse en linkse nationalisten een nieuwe kans om Dzerzjinski’s terugkeer te bepleiten. „Dzerzjinski staat symbool voor het briljante werk om tientallen samenzweringen aan het licht te brengen van internationale inlichtingendiensten tegen Rusland”, schreef de rechts-nationalistische auteur en politicus Zachar Prilepin op zijn Facebookpagina. Het monument zou deel uitmaken van het hoofdstedelijke „historisch-culturele landschap”, zo redeneerde Prilepin. Daarnaast zou het een „mooie historische aanvulling” vormen op de Solovetski-steen, die in 1990 op hetzelfde plein werd geplaatst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van politieke onderdrukking. Hij kreeg bijval van verschillende politici en opiniemakers. Onder hen de jonge politicoloog Kira Sazonova, die vond dat Moskovieten tijdens het drinken van hun „kruidige gember-lattes” weleens wat vaker mochten stilstaan bij het „Grote Lijden” van hun land en bij Feliks Edmoendovitsj als een van de aanstichters daarvan.

De gemeente, die een zoveelste polemiek zag naderen, bracht daarop Aleksandr Nevski in stelling. De dertiende-eeuwse prins van Novgorod en grootvorst van Vladimir versloeg in 1240 de Zweden en geldt als beschermheer van de Russische staat en kerk. De vorst won het al eens nipt van Stalin in een verkiezing van de ‘populairste Rus aller tijden’.

Er kwam een online stemming op de website Actieve Burger, waar Moskovieten worden aangemoedigd mee te praten over de inrichting van hun stad. De media doken erop en de discussie ontaardde in een ideologische strijd tussen nostalgische Sovjet-aanhangers en gematigder stemmen die het opnamen voor Nevski. Die bleek echter ook niet de ideale kandidaat. Historici merkten op dat de grootvorst had samengewerkt met de Mongools-Tataarse overheersers in de onderdrukking van het Russische volk. Dzerzjinski leek de strijd te gaan winnen.

Na de stemming twee dagen aangekeken te hebben, legde burgemeester Sergej Sobjanin het democratische proces abrupt stil. „De stemming is een confrontatie tussen mensen met verschillende opvattingen geworden. Verschillende opvattingen over de geschiedenis zijn onvermijdelijk, maar monumenten op straten en pleinen moeten samenlevingen verenigen en niet verdelen”, schreef hij in een brief aan Moskovieten. Hoewel de aanhangers van grootvorst Nevski nipt hadden gewonnen, blijft het Loebjanka-plein leeg. Volgens historici zit president Poetin helemaal niet te wachten op de terugkeer van de ijzeren tsjekist. Die blijft waar hij is: zij aan zij met Lenin en Stalin in het park voor afgedankte Sovjet-figuren.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 maart 2021