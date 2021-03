De ‘rode’ scriptschrijver moest in het geniep werken

Ruzie, roddel en achterklap zijn nooit ver weg als het gaat om de strijd om de credit in Hollywood. De tijd dat bijvoorbeeld acteurs simpelweg niet op de titelrol stonden – voordat het sterrensysteem werd uitgevonden – is ver weg. Tegenwoordig is alles gereguleerd via vakbonden en belangenorganisaties, maar dat neemt niet weg dat er op gezette tijden heibel uitbarst over wie wat schreef of regisseerde. Zo was regisseur Terry Gilliam zo boos op de Writers Guild of America (WGA) over het ingewikkelde arbitrageproces rondom zijn en Tony Grisoni’s scenariobijdrage aan Fear and Loathing in Las Vegas dat hij zijn lidmaatschapskaart van de WGA verbrandde. Grisoni en Gilliam herschreven een bestaand script volledig maar de WGA weigerde hun bijdrage eerst te honoreren middels een credit. Na allerlei langdurige juridische procedures kwam dat later alsnog goed.

Veel machinaties rondom scenariocredits blijven in nevelen gehuld of komen pas vele jaren later boven water als er autobiografieën verschijnen, retrospectieve (onthullende) interviews gegeven worden en biografen spitwerk verrichten. Dat gaat vaak gepaard met modder gooien. Het duurde vijftig jaar voor zonneklaar werd dat scenarist Terry Southern de klassieker Easy Rider (1969) schreef, met (geringe) inbreng van acteurs en initiatiefnemers Peter Fonda en Dennis Hopper. Met toestemming van Southern kregen zij een scenariocredit, volgens Southern een vriendendienst om ze op weg te helpen in Hollywood. Daarna claimde zowel Hopper als Fonda dat zij het scenario grotendeels schreven. Hopper ging zelfs zo ver in interviews te roepen dat Southern „never wrote one fucking word, not one line of dialogue”. Pas vlak voor zijn dood was Fonda enigszins bereid de geschiedenis recht te zetten. Dat Easy Rider 400.000 dollar kostte en meer dan 60 miljoen opbracht was bovendien extra zuur voor Southern, die afzag van een percentage in de opbrengsten en genoegen nam met een vergoeding van 350 dollar per week voor zijn scenariowerk. Toen Southern eens krap bij kas zat en geld vroeg aan Hopper en Fonda, kreeg hij nul op het rekest.

Nog bitterder zijn de credits die pas vele jaren later officieel zijn toegekend. Dat geldt met name voor de scenaristen die in de jaren vijftig op de zwarte lijst stonden vanwege vermeende communistische sympathieën tijdens Amerika’s communistenjacht. Officieel konden zij niet werken maar dat deden zij toch, onder pseudoniem. Wie zich achter deze pseudoniemen verschuilden werd veelal pas in de jaren negentig duidelijk, waarna de WGA het in 2000 in één keer rechtzette met de lijst ‘Corrected Blacklist Credits’. Het ging om meer dan tachtig films, waaronder grote titels als Lawrence of Arabia (1962) en The Robe (1953). Jarenlang was de Fransman Pierre Boulle scenarist van The Bridge on the River Kwai (1957), op wiens boek de film gebaseerd was, maar Boulle sprak niet eens Engels.

Voor Dalton Trumbo, de bekendste scenarist van de ‘Hollywood Ten’ – die de gevangenis in moesten voor hun weigering namen van vermeende communistische collega’s te noemen bij de Amerikaanse commissie van ‘On-Amerikaanse Activiteiten’ – duurde het tot 1991 voordat hij een story credit kreeg voor Roman Holiday (1953). In 1993 ontving hij er postuum een Oscar voor, Trumbo stierf in 1976. Pas in 2011 kreeg hij ook officieel van de Writers Guild een credit als coscenarist van de film. Eindelijk gerechtigheid.

