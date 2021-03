De grootvader van het Janssen-vaccin

Het succes van het Janssen-vaccin mag vele vaders hebben, Lex van der Eb (87) is de grootvader ervan. Bijna vijftig jaar geleden legde de bioloog het fundament voor dit coronavaccin, dat vanaf april in Nederlandse bovenarmen moet worden geprikt. De bestanddelen van dit grotendeels Nederlandse vaccin groeien op cellen die ruim twintig jaar geleden werden ontwikkeld in zijn laboratorium.

Nu het vaccin donderdag naar verwachting wordt toegelaten tot de Europese Unie, zegt Van der Eb op kalme toon door de telefoon: „Ik ben heel tevreden.” Is hij verrast dat Janssen Vaccines in een jaar een goed werkend vaccin heeft kunnen maken? „Nee, niet echt. Janssen heeft al eerder met succes een ebola-vaccin gemaakt. Dat is net als het coronavaccin gebouwd op een al bestaand vaccinplatform. De basis lag er al.” Mede dankzij Lex van der Eb.

Van der Eb werd begin jaren 70 hoogleraar aan de universiteit van Leiden en zette daar zijn eigen onderzoeksgroep op. Hij ging werken aan de zogeheten adenovirussen: „Er was toen net ontdekt dat die virussen in gekweekte rattencellen kanker kunnen veroorzaken. We waren nieuwsgierig of we in staat waren met het virus-dna ook een menselijke cel te veranderen in een kankercel.” En zo de kennis over de mechanismen van kanker te vergroten.

De onderzoekers kweekten een cellijn uit menselijke embryonale nieren, maar slaagden er steeds maar niet in om het genetisch materiaal van het virus goed in een cel te krijgen. De Canadese onderzoeker Frank Graham, die voor zijn postdoc naar Leiden was gekomen, probeerde het een jaar lang. „Steeds mislukte het. Een enkele keer lukte het wel, maar de cellen die ontstonden leefden maar heel kort”, vertelt Van der Eb. Totdat Graham op het idee kwam om calcium toe te voegen aan de oplossing van dna in fosfaat: „Er ontstond een opaal neerslag, dat aan de cellen vastkleefde.”

Uiteindelijk lukte het één cellijn te isoleren, die de naam HEK-293 kreeg. De publicatie van Van der Eb en Graham over de cellijn was baanbrekend – Nobelprijs-waardig vonden nogal wat collega’s. Overal in de wereld gingen onderzoeksgroepen aan de slag met de cellen, die ze kosteloos mochten gebruiken.

In de jaren 90 kwam het idee op om de cellijn te gebruiken voor gentherapie bij mensen met een erfelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een enkel gendefect, zoals hemofilie. Het idee is dat je het ontbrekende gen in het adenovirus zet, dat je daarmee ombouwt tot een soort bezorger, en dat aan de patiënten geeft. Maar helaas bleek het aangepaste virus in combinatie met de HEK-293-cellen weer een intact virus te kunnen worden, met het vermogen zich te vermenigvuldigen. Van der Eb: „Dat wil je niet in mensen injecteren.”

Van der Eb en zijn collega’s maakten daarom een nieuwe cellijn, uit menselijke netvliescellen: de PER.C6-cel. De gentherapie mislukte daarmee ook en de onderzoekers dachten: we moeten er maar mee stoppen. Toen kreeg Dinko Valerio, een oud-promovendus van Van der Eb, ineens een idee: laten we de cellen gebruiken voor een vaccin! Het adenovirus krijgt een stukje genetische informatie van een ziekteverwekker ingebouwd; als het gemodificeerde virus als vaccin wordt gebruikt, brengt het de afweer tegen de ziekteverwekker op gang. Het zogeheten adeno-vectorvirus kan zich door een aanpassing niet vermenigvuldigen, maar alleen groeien op de PER.C6-cellen.

Deze cellijn werden wel gepatenteerd en de universiteit verkocht het intellectuele eigendom aan de onderneming van Valerio, die zou opgaan in Crucell. Het Amerikaanse Johnson & Johnson kocht Crucell, dat nu Janssen Vaccines heet. Van der Eb: „Ik heb er nooit aan verdiend en dat hoeft van mij ook niet. Ik heb mijn hele leven prachtig onderzoek kunnen doen. Wat een geluk heb ik gehad!”

Zelf is Van der Eb gevaccineerd met het Pfizer-vaccin: „Ook een heel mooi vaccin.” Zijn tweede prik krijgt hij donderdag, op de dag dat het Janssen-vaccin wordt goedgekeurd: „Ik had het mooi gevonden om het Janssen-vaccin zelf te krijgen. Maar het is ook een leuk idee dat vrienden en kennissen van mij ermee gevaccineerd worden.”

Janssen-vaccin Belangrijke rol in de prikplanning Voor eind juni krijgt Nederland volgens de geplande leveringen doses Janssen-vaccin voor het vaccineren van drie miljoen mensen – het eerste vaccin waarvan één prik genoeg is. Dat is een kwart van de twaalf miljoen volwassen Nederlanders die naar verwachting van het ministerie van VWS een prik wil. Het Janssen-vaccin speelt dus een belangrijke rol in de vaccinatieplanning. Alleen met Pfizer kunnen meer mensen gevaccineerd worden: daarvan zou Nederland tot eind juni meer dan tien miljoen doses vaccin krijgen, voor het vaccineren van ruim vijf miljoen mensen. Janssen heeft aan VWS aangegeven vanaf april te kunnen leveren, laat een woordvoerder van VWS weten. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei op de persconferentie van 8 maart dat de drie miljoen prikken niet geleidelijk geleverd worden. „Het zal in april nog maar een beetje zijn. Maar in mei al meer en in juni nog meer.” Dinsdag meldde Reuters dat Janssen zou kampen met bevoorradingsproblemen, maar volgens een woordvoerder van VWS is er niets aan de geplande leveringen veranderd. Het vaccin zou geschikt zijn voor iedereen van 18 jaar of ouder. Wie het vaccin gaat krijgen, hangt af van het advies van de Gezondheidsraad.

