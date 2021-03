RKC-trainer Fred Grim: ‘De avondklok? Ik ga altijd al vroeg slapen’

Achteraf gezien kwam de coronastop gelegen voor RKC-trainer Fred Grim. Voetbal is zijn leven, al meer dan veertig jaar, maar toen de KNVB vorig voorjaar de competitie staakte en hij plots alle tijd had voor het achterstallige onderhoud rond zijn boerderij in de Beemster, daalde er een rust op hem neer die hij lang niet had gevoeld. Alsof iemand zijn uitknop had ingedrukt.

„Ik sta altijd áán”, zegt hij. „Vierentwintig uur per dag ben ik beschikbaar voor mijn team. Ga ik een stuk fietsen in de polder met mijn vrouw, dan ben ik ergens ook met teamprocessen bezig. Het lot van een voetbaltrainer, denk ik. Mensen die het vak onderschatten, denken dat je een traininkje geeft en weer in de auto stapt. Maar het werk is nooit af. In mijn geval moet ik dertig spelers en tien tot vijftien stafleden op één lijn zien te houden, dat vergt veel van het koppie, zeker als je veel verliest.”

De voormalige doelman van Ajax is aangeschoven in een van de lounges van het Mandemakers Stadion. Op zijn trainingspak prijkt de leeuw van de Rooms Katholieke Combinatie uit Waalwijk, de club waar hij nu tweeënhalf jaar hoofdtrainer is. Iets van de woeste keeperstronie van weleer behield hij, al zijn de stoppels inmiddels grijs en gaan zijn monsterende ogen schuil achter een modieuze bril.

„Destijds was ik een hele andere Fred Grim dan die je nu tegenover je hebt”, zegt hij over zijn tijd bij Ajax, waarmee hij in 1995 de Champions League won. „Ik was echt een opgewonden standje. Op mezelf gericht, handelend uit emotie. Dat ik zo ben veranderd, verbaast me wel. Als keeper had ik alleen mijn eigen visie. Nu weet ik dat je iedere speler anders moet benaderen. De een heeft behoefte aan een goed gesprek, met de ander ga je beelden bekijken, en zo zijn er nog veel meer variaties.”

Grim (55) vertelt over de voorbije twee seizoenen. Hoe zijn eerste jaar bij RKC onverwacht uitdraaide op promotie, waarna hij met een jong, onervaren team moest zien te overleven in de Eredivisie. Een titanenklus. Het voetbal was goed, de punten bleven uit. „Elke week opnieuw moet je de spelersgroep weer motiveren, terwijl je zelf misschien wel de hardste klappen krijgt.”

De afloop van het seizoen is bekend. Omdat de competities niet werden afgemaakt, bleef RKC, ondanks de laatste plek, behouden voor de Eredivisie. „Een geluk bij een heel groot ongeluk”, noemen ze dat in Waalwijk.

Voelde dat weleens bezwaarlijk, rampspoed als redding?

„Enigszins wel. Zeker ook voor de clubs die op het punt van promoveren stonden, SC Cambuur en De Graafschap. Als sportman weet ik wat zij doormaakten. Toch vond ik het de juiste beslissing. Niet uitspelen is niet weten, waarmee ik niet beweer dat wij het anders hadden gered. Dat zou wel een heel grote stunt zijn geweest.”

De pandemie brak ruim een jaar geleden uit. Heeft corona veel impact op u gehad?

„Misschien klinkt het gek, maar het heeft mij als trainer ook wat gebracht. Na de uitbraak hield ik de groep voor dat we onverstoorbaar moesten zijn, en dat corona flexibiliteit van ons zou vragen. Nog het meest van mezelf, realiseerde ik mij later. Ik ben opgeleid in de filosofie van Louis van Gaal: duidelijkheid, afspraken maken, op tijd komen. Maar die hang naar structuur wordt op de proef gesteld. Ik moet mijn wedstrijdbesprekingen soms in drievoud doen en de spelers arriveren niet meer een uur maar een kwartier voor de training op de club. Tijd voor gesprekjes valt weg. Trainingen beginnen soms tien minuten later. Had ik een jaar geleden echt geen vrede mee gehad.”

Waarom niet?

„Daar werd ik onrustig van. Ik vind het nog steeds moeilijk, maar ik zie in dat het ook op een andere manier kan.”

Als hij de gevolgen van de crisis overziet, prijst Grim zich gelukkig dat hij nog ‘gewoon’ op het veld staat. Brabant werd zo snel en zo hevig door corona geteisterd dat de ernst van de situatie hem meteen duidelijk was. Hij hoeft alleen maar te denken aan die speler van Willem II die Covid-19 kreeg en nu al een halfjaar aan het revalideren is, en hij weet weer waarom hij zo vaak zijn handen ontsmet.

„Ik zie dat mensen naar sociale contacten snakken, dat ze buiten de voetbalwereld veel hebben moeten inleveren. Kijk ik naar mezelf, dan wordt mijn leven er nauwelijks door beïnvloed. De avondklok? Ik ga altijd al vroeg slapen.”

U bent niet zo’n gezelligheidsmens?

„Niet in de zin van feestjes. Meer met familie, met vrienden.”

Zijn wereld is in de loop der jaren kleiner geworden, bekent Grim. „Dat begon al als voetballer bij Ajax en Cambuur. Sommige teamgenoten zie je nog wel buiten het veld, maar het gros niet. Vieren je familie en vrienden in het weekend een bruiloft of verjaardag, sta jij op het veld. Hoe minder je er bent, hoe meer je sociale leven afbrokkelt.”

Omdat vriendschappen verwateren?

„Ja. Maar echt goede vrienden blijven hoor, al heb ik een van mijn beste vrienden vorig jaar drie of vier maanden niet gezien. Ik was druk met voetbal, hij met zijn zaak. We bellen dan wel.”

Hoewel hij een appartement in Waalwijk heeft, rijdt Grim tegenwoordig weer veel heen en weer naar de Beemster, omdat hij een sterkere „behoefte” heeft om te weten hoe het thuis gaat.

Zijn zoon ziet hij sowieso al vaak. Mike Grim (24) keept sinds 2019 bij RKC. „Hartstikke mooi”, al is hun contact niet zo intensief als je zou denken. „Het is niet zo dat ik heel veel tijd heb. Je staat met elkaar op het veld en verder heb ik afspraken, bereid ik trainingen voor en ben ik bezig met de komende wedstrijden.”

Geen goede vader-zoongesprekken?

„Niet op de club. Wil ik ook niet. En ten tweede: het kan gewoon niet. Hier gaat het over voetbal, en dan zie ik hem als een van mijn spelers.”

Is dat onderscheid niet moeilijk te maken?

„Voor mij niet.”

Dan was u vast niet blij met wat het Brabants Dagblad vorig jaar schreef.

Hij zucht en slaat zijn ogen neer. „Dát verhaal weer.”

In oktober had Grim zijn zoon voor het eerst opgesteld, in de bekerwedstrijd tegen Cambuur. Een beslissing die volgens het Brabants Dagblad meer door „vaderlijk sentiment” zou zijn ingegeven dan een „sportieve afweging” was geweest. Mike Grim was op dat moment derde doelman in Waalwijk.

U zou uw zoon hebben voorgetrokken.

„Dat deed mij veel pijn. Dat mensen twijfelen aan mijn integriteit … terwijl ik van mezelf weet hoe professioneel ik met deze situatie omga. Zo’n beslissing overdenk ik juist extra. Neem van mij aan dat het een legitieme keuze was om hem op te stellen.”

Een dieptepunt in zijn trainerscarrière wil Grim het niet noemen. De Amsterdammer is geen man van hoge pieken en diepe dalen. „Hoogtepunten ervaar ik vaak als normaal. Dat is ook mijn zwakte.”

Hoe is dat zo gekomen?

„Dat heeft vooral te maken met waar je de lat voor jezelf legt. En waarschijnlijk ook met mijn verleden bij Ajax, waar overwinningen als iets normaals werden beschouwd. Voetballen wij met RKC heel goed en loopt alles zoals we van tevoren hadden afgesproken, dan neem ik dat als normaal aan. Terwijl het dat toch niet is? Wees eerlijk.”

Met Ajax als referentiekader voert u de druk wel op.

„De druk kan mij niet groot genoeg zijn. Een van mijn assistenten zegt weleens: hoe meer druk er op een wedstrijd staat, hoe meer je in je element bent. Dat klopt wel, denk ik. Hoe groter de belangen, hoe beter ik mijn team kan begeleiden. Een goede eigenschap, denk ik. Als je als trainer al omkomt van de spanning, dan heeft jouw team een probleem. ”

Wanneer geniet u wél?

„Als er iets uitkomt waar je het met spelers over heb gehad. Of als een speler na een gesprek met ons, de staf, anders in zijn vel zit. Dan weet ik dat ik zo’n jongen heb geraakt. En dat is de essentie van het trainersvak: coaching. Met mensen omgaan.”

Zijn vaardigheden leerde hij vooral in de jaren dat hij trainer was bij Almere City, waar hij het fundament onder zijn teams eigenhandig moest opbouwen. Bij Ajax, waar hij met de jeugd werkte, was alles „tiptop” geregeld; als trainer kon hij amper nog stappen maken. „Die hele organisatie staat al. Heeft een speler problemen, dan krijgt hij hulp van anderen. Hier bij RKC ben ik zelf degene die veel met spelers praat. Goede voetballers hoor, maar op dit niveau kom je ook veel jongens met een verleden tegen. Spelers die iets hebben meegemaakt.”

U denkt nooit eens: wat een lastige jongen?

„Nooit. Voor mij bestaat er niks mooiers dan juist die spelers te laten schitteren.”