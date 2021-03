‘Tijdens de lockdown meer geblowd, andere middelen minder gebruikt’

Trimbos: tijdens de lockdown werd meer geblowd, andere middelen minder gebruikt

Nederlanders zijn tijdens de coronacrisis meer gaan blowen, terwijl het gebruik van andere drugs gelijk bleef of afnam. Dat blijkt uit twee drugsmonitoringonderzoeken van het Trimbos-instituut die later vandaag verschijnen, meldt De Telegraaf dinsdag. Het gebruik van psychedelische drugs als 2C-B, paddo’s, ketamine en lsd bleef ongeveer gelijk. Cocaïne, speed, lachas en xtc werden minder gebruikt.

De krant sprak met Margriet van Laar, die leiding geeft aan de monitoring. Zij zegt dat er ook minder drugsgerelateerde incidenten werden gemeld. „Maar is dat omdat er minder wordt gebruikt of omdat mensen de hulpverlening niet weten te vinden? We zien namelijk dat ondervraagden vooral aangeven geen hulp te zoeken, of die te vragen van vrienden bij gezondheidsklachten.”