Tot november overleden ruim zestienduizend mensen (vermoedelijk) aan corona

Van maart tot en met november vorig jaar stierven ruim zestienduizend mensen (vermoedelijk) aan de gevolgen van het coronavirus, waarbij de sterftecijfers piekten in april en november. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. Bij 13.497 van de overledenen is Covid-19 de vastgestelde doodsoorzaak; bij 2.588 is dat vermoedelijk het geval.

Het aantal coronagerelateerde doden verschilde afgelopen jaar sterk per maand. In maart telde het CBS meer dan tweeduizend (vermoedelijke) Covid-doden, waarna dat aantal een maand later piekte tot grofweg drieduizend. In juli zakte het aantal weer naar 67 coronadoden.

Vanaf september nam het dodental als gevolg van het coronavirus met honderden per maand toe, met een piek in november (ruim drieduizend doden). In deze drie maanden overleden 5.458 mensen als gevolg van het coronavirus; een oversterfte van 4.400 volgens het CBS.

De aantallen zijn gebaseerd op de sterfteberichten van gemeenten die het CBS dagelijks binnenkrijgt en vaststellingen van artsen. Cijfers over de laatste weken van vorig jaar ontbreken vooralsnog omdat het CBS nog niet alle benodigde documenten heeft ontvangen.