Catalaanse ex-regiopresident Puigdemont verliest onschendbaarheid

De voormalige regiopresident van Catalonië, Carles Puigdemont, is niet langer onschendbaar. Dat heeft het Europees Parlement maandag bepaald middels een stemming, waarvan de uitslag dinsdag geopenbaard werd. Daardoor zou België, waar Puigdemont in zelfverkozen ballingschap woont, hem aan Spanje kunnen uitleveren. Spanje wil de Catalaan vervolgen voor het organiseren van een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid in 2017.

Puidgemont wordt samen met twee van zijn voormalige ministers, Toni Comín en Clara Ponsatí, verdacht van opruiing. De drie vluchtten na het referendum naar België, waar ze werden gekozen als Europarlementariërs, wat hen parlementaire onschendbaarheid opleverde. Justitie in Madrid kon hen daarom niet vervolgen. Het Europees Parlement zegt nu dat het aan „nationale rechtsstelsel” is om mensen wel of niet te vervolgen.

De drie Catalanen hebben volgens persbureau ANP aangekondigd om het besluit aan te vechten bij het Europees Hof van Justitie. Het parlement helpt Spanje om politieke dissidenten op te sluiten en de mond te snoeren, citeert ANP hen. Puigdemont en Comín verblijven nog in België, Ponsatí zit in Schotland. Het staat nog niet vast dat ze moeten vrezen voor gevangenisstraffen, omdat onduidelijk is of de Belgische en Schotse rechter zouden instemmen met een Spaans verzoek tot uitlevering.

In oktober 2017 hielden Catalaanse separatisten een ongrondwettelijk afscheidingsreferendum. 90 procent van de twee miljoen uitgebrachte stemmen was voor afscheiding en de Catalanen riepen een republiek uit. Daarop zette de regering in Madrid de Catalaanse regering af en werd het parlement ontmanteld. Een aantal ministers en Puigdemont vluchtten naar het buitenland.