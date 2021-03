Als ik niet werk, dan loop ik, zelfbenoemde fitte 50-plusser, graag door een stad. Steevast sluit ik af met een kop cappuccino-to-go. Meestal tik ik rond de 2,50 euro af maar bij de hamburgertent in Zwolle kostte een bekertje slechts 1 euro. Weer onderweg griste ik toch wel verbaasd over de prijs het bonnetje uit mijn jaszak en zag nu de reden: ‘65+: 1 euro’.

