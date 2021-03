Barsten in de façade van een onwrikbaar geloof

Onlangs voegde Netflix een groot aantal Scandinavische producties aan hun aanbod toe. NRC schreef al over de tien Zweedse zwijgende films, maar er zijn ook veel wat minder oude zwart-witfilms, drie films van Jan Troell en recenter werk te zien. Een daarvan is de pakkende Deense film To verdener (2008). Deze is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en gaat over de zeventienjarige Sara. Sara, haar zusje en twee broers groeien op in een kleine gemeenschap van Jehova’s getuigen. Het gezin van Sara is streng in de leer en wordt elke avond door vader onderwezen in de principes van het geloof. Een eerste barst in het onwrikbare systeem ontstaat als vader Andreas opbiecht vreemd te zijn gegaan, de enige grond bij Jehova’s getuigen voor echtscheiding. Moeder Karen weigert hem te vergeven en in een beklemmende scène stelt zij haar kinderen voor de keus: hun vader de deur uit of zij.

Als Sara naar een feestje gaat en daar de iets oudere Teis ontmoet, ontstaat er weer een barst in de façade van het gelukkige gezin dat blijmoedig het geloof verkondigt. Ze vinden elkaar leuk en worden verliefd. Maar als Teis erachter komt dat zij een Jehovah’s getuige is, stelt hij tot Sara’s verwarring kritische vragen over de ideologie van de adventistische gemeenschap die gelooft in Armageddon. In die eindtijd spaart de almachtige god alleen de Jehovah’s getuigen, alle ongelovigen hebben pech.

To verdener maakt de Jehovah’s getuigen niet belachelijk, maar laat wel zien hoe hardvochtig de uitkomst kan zijn voor wie het geloof bevraagt. Zo is er Sara’s oudste broer, die buitengesloten is omdat hij een ‘verkeerd’ boek las. Daarnaast laat To verdener zien dat hypocrisie ook de Jehovah’s getuigen niet vreemd is. Maar bovenal is het een liefdesverhaal over een meisje dat zich met vallen en opstaan bevrijdt, net zoals de vrouw op wier verhaal de krachtige film gebaseerd is.

Drama To verdener Regie: Niels Arden Oplev. Met: Rosalinde Mynster, Pilou Asbaek, Jens Jørn Spottag, Sarah Boberg. Te zien op Netflix ●●●●●

