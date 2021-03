ABN Amro en Galapagos vallen uit de AEX-index

Bank ABN Amro en biotechbedrijf Galapagos vallen uit de Amsterdamse AEX-index. Zij moeten 22 maart plaatsmaken voor chiptoeleverancier BE Semiconductor Industries en verlichtingsproducent Signify, zo maakte beursuitbater Euronext dinsdag bekend. De wissel is het resultaat van de herweging die Euronext jaarlijks maakt, waarin wordt bekeken welke 25 beursbedrijven een plekje in de AEX verdienen.

ABN Amro werd hard geraakt door de coronacrisis en deed het daardoor slecht op het Damrak de afgelopen maanden. Het Belgisch-Nederlandse Galapagos kreeg klappen op de beurs nadat diens reumamiddel filgotinib minder goed werd ontvangen dan verwacht. Zo bleek de Amerikaanse toezichthouder FDA niet te overtuigen van de veiligheid van het middel. Beide bedrijven zakken terug naar de Midkap-index.

Elk jaar buigt Euronext zich over de samenstelling van de beursindexen. In de AEX zijn de 25 grootste en meest verhandelde beursbedrijven in Nederland welkom. Bij deze selectie wordt naar de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel gekeken.

