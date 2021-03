Aanbieder cryptotelefoons gekraakt in België: 'duizenden kilo's coke onderschept'

Opnieuw zijn opsporingsinstanties er in geslaagd een aanbieder van cryptotelefoons te kraken die veel gebruikt wordt in de onderwereld. Het gaat om SkyEcc Global. Het bedrijf uit Canada levert een dienst die blijkens de eigen website „niet kan worden gehackt”.

Belgische media melden dat er dinsdagochtend op tientallen plaatsen in België aanhoudingen zijn verricht en huiszoekingen hebben plaatsgevonden. De actie wordt gecoördineerd door het federaal parket en de Antwerpse federale politie. Ook de Nederlandse autoriteiten zouden betrokken zijn bij het onderzoek.

De zaak doet denken aan de hack bij Encrochat in het voorjaar van 2020. Tijdens een groot internationaal onderzoek onder leiding van de Franse en Nederlandse autoriteiten hebben rechercheurs uit verschillende landen berichten over drugshandel en moord en doodslag live mee kunnen lezen. Het ging in totaal om circa 100 miljoen berichten van klanten over de hele wereld. De hack heeft in Nederland geleid tot een golf strafzaken voer met name drugscriminaliteit.

Ook nu hebben rechercheurs een periode lang mee kunnen lezen met berichtenverkeer van criminelen. Daardoor zou een groot aantal cocaïnetransporten zijn onderschept, met name in de haven van Antwerpen. Een van de transporten die daarbij wordt genoemd betreft een onderschepping van 7.000 en 16.000 kilo in de havens van Antwerpen en Hamburg die waren bestemd voor een bedrijf in Vlaardingen. Het gaat hier om de grootste cocaïnevangst in West-Europa.

Populair in de onderwereld

Uit een vertrouwelijk document van de Zweedse politie dat begin dit jaar is opgesteld blijkt dat criminelen die in Zweden actief zijn dat de berichtendienst van Sky sinds vorig jaar vaker wordt gebruikt: „Communicatiedienst SkyEcc is de vervanger van Encrochat”. „De encryptiesoftware van Sky wordt meestal aangetroffen op iPhones die gebruik van het netwerk van de Amerikaanse telecomaanbieder AT&T.” Een abonnement op SkyEcc kost in Zweden omgerekend maximaal circa 2.000 euro per zes maanden.

In België is Sky net als in Zweden een populair in de onderwereld. „Bijna iedereen in Antwerpen is twee jaar geleden overgestapt van Encrochat naar SKY”, zo meldde de Gazet van Antwerpen vorig jaar op basis van een bron in het criminelen milieu. Ook de grote Belgische criminelen in Dubai zouden met Sky werken.

Lees ook:Hoe een hack Nederland narcostaat feilloos blootlegt