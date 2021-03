#29 Haagse Zaken telt af: nog 6 dagen

In Haagse Zaken telt af leven we toe naar de verkiezingen op 15,16 en 17 maart. Vanaf de grote vergadertafel op de Haagse redactie zijn we elke dag even bij je en bespreken we het laatste campagnenieuws met onze Haagse verslaggevers.

In deze aflevering hoor je Pim van den Dool over Rood, de afvallige jongerenbeweging van de SP en hij reconstrueert hoe kritiek op het coronabeleid op de valreep nog het verkiezingsdebat in sluipt. Je hoort Jos Verlaan over de ruzie bij 50Plus en de campagne van de Partij voor de Dieren. En we bellen met verkiezingsveteraan Mark Kranenburg over campagne in coronatijd. De presentatie is vandaag in handen van Floor Boon.

Stuur je vragen voor de Q&A in een voice-memo via WhatsApp naar 06 84 82 70 31, op zijn laatst op donderdag 11 maart.

