Teun van de Keuken maakt met 'De Vuilnisman' een heldere aanklacht

Waartoe dient televisie eigenlijk? Om te amuseren of om uit te zoeken of er toch nog iets van deze wereld te maken valt? Het is natuurlijk ouwemannenpraat om te zeggen dat een aan deze kwestie gewijde, 34 jaar oude aflevering van Van Kooten en De Bie nog altijd brandend actueel is, maar – bij de gouden snor van Tedje van Es – wat waren ze goed.

Het verhaal van de zaterdag herhaalde uitzending, Tweestrijd getiteld, was dat Koot (toen 46) in een midlifecrisisachtige situatie had besloten dat hij onder het gratuite, hypercorrecte juk van de VPRO uit wilde. Weg van de goede smaak en de voorgeschreven linksigheid, heerlijk spartelen in het warme bad van het Bekende Nederlanderschap. We zagen hem zich inlikken bij Jos Brink en Ron Brandsteder, gezellig doen in talkshows, hengelen naar panelklusjes – zoals tegenwoordig de halve wereld doet.

Bie daarentegen zat in een tuinhuisje te schilderen aan een berglandschap waarin de televisiecultuur als een rotswand tussen hem en een betere wereld in stond. Hij gaf hoog op van zijn principes en maakte vervolgens een prachtige, geëngageerde reportage over bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Uiteraard werd het duo aan het eind van de uitzending verzoend; er zit immers veel Bie in Koot en andersom.

Ik moest aan de tegenstelling binnen het Simplisties Verbond van het tweetal denken toen ik een dag later keek naar de tweede aflevering van De vuilnisman (KRO-NCRV), een reportageserie van Teun van de Keuken over Nederland Afvalland. Van de Keuken deinst niet terug voor een talkshowoptreden meer of minder en hij heeft een Kootse lichtheid in zijn stijl. Bovendien draagt hij in De vuilnisman een beige regenjas die een kekke nazaat is van het emblematische kledingstuk van de Vieze Man. Inhoudelijk heeft zijn innerlijke Bie echter de overhand: het programma is een heldere aanklacht.

De eerste aflevering begon met de optimistische vaststelling – door vuilnisman Koert – dat afval niet bestaat. In Nederland is alles grondstof. Een groot deel van het vuilnis wordt gerecycled en de verbrandingsovens waar de rest in verdwijnt, leveren energie. Heerlijke circulaire wereld. Al zagen we ook een oven die zijn energie leverde aan de buurman. Dat was Shell, een bedrijf waar, laten we zeggen, de cirkel nog niet helemaal rond is.

Bovendien blijft er wat achter in de asla van de ovens; ongeveer een vijfde van wat erin gaat. Die as wordt gebruikt voor de fundering van wegen, wat door een hoogleraar wordt gekarakteriseerd als „lineaire vuilstort”. Het spul blijkt ook helemaal niet schoon: samen met een bezorgde burger viste Van de Keuken metaal, batterijen en een horloge uit een weg-in-aanleg. „Dan weet je wel hoe laat het is.”

De walm van misstanden kwam je zondag in de tweede aflevering vanaf de eerste minuut tegemoet. Bij afvalbedrijven is sinds ze de afgelopen decennia geprivatiseerd zijn opvallend vaak brand. Dat zou goed kunnen samenhangen met de omstandigheid dat de bedrijven het grootste deel van hun geld verdienen met het innemen van goederen, waar ze daarna van af moeten zien te komen. Dus wordt er vaak veel meer afval opgeslagen dan toegestaan, wat het gevaar van ‘broei’ in de berg en van grote branden aanjaagt. De overheid handhaaft slechts met mate, want als een boete zo’n afvalbedrijf over de rand van een faillissement duwt, krijgen wij de troep weer op ons bordje.

Zo luidde Van de Keukens ontluisterende conclusie dat sommige bedrijven „too dirty to fail” waren. Alleen de zwaaiende vuist van Wim de Bie moesten we er zelf nog even bij bedenken.