‘Wrapped’ is een pompende zitchoreografie van actie en reactie

Als kinderen íéts goed oppakken, is het vaak de relatie tussen beweging en geluid. Maakt niet uit of die logisch is of abstract – een ‘roestige’ knie is even grappig en interessant als een staccatoritme waarop dansers rechtstandig over het toneel stuiteren. En als de Israëlische choreografe Inbal Pinto iets goed heeft begrepen, is het dat. Introdans heeft per stream voor het eerst haar creatie Wrapped uit 2006 in zijn geheel uitgevoerd. In die reeks losse scènes veroorzaakt het verband tussen geluid, muziek en beweging een lichtvoetige, absurdistische en poëtische sfeer.

Enige verhaallijn of logica valt nauwelijks te ontdekken in Wrapped, maar sommige scènes zijn in hun eenvoud sterk, zoals de opening, waarin alleen twee ‘communicerende’ onderbenen te zien zijn: op de teenpunten, over elkaar geslagen, trippelend, in een knoop. Ze blijken bij twee vrouwen te horen die op een rood bankje een ritmisch pompende zitchoreografie van actie en reactie uitvoeren, begeleid door hun als metronoom klakkende tongen en soms een kuchje of een enkele hik. Ook de romanschrijfster die driftig wegtikt op de tot typemachinemeubel omgebouwde man is bizar.

Oog voor vormgeving

De verhouding man-vrouw is met enige goede wil een thematische lijn in het stuk. De drie vrouwen haken naar schoonheid en romantische liefde, wat aan het slot mooi wordt verbeeld door een danseres die zich in een doek met hartjes wikkelt. Ze worden echter omringd door onbeholpen mannen die eeuwig grote kinderen blijven, met hun stelten en hoedjes van krantenpapier.

De vrouwen hebben van Pinto het beste materiaal gekregen, met een ‘klassiek’ duet op Beethovens Emperor of een idioot nummer als Siamese tweeling in één kinderjurkje. De mannen lopen en stampen veelal voorovergebogen rond in hun regenjassen, diep door de knieën buigend, woest gebarend en aards – Pinto’s jaren bij Ohad Naharins Batsheva Dance Company zitten in haar dna gegrift.

Jammer is dat de scènes te veel op één gimmick leunen, wat in combinatie met de ook muzikaal gefragmenteerde structuur na verloop van tijd begint te vervelen. Het stuk wordt overeind gehouden door Pinto’s oog voor vormgeving. Hier betaalt haar verleden als etaleur (ooit haar bijbaantje) zich dubbel en dwars uit.

Dans Pretpakket Wrapped (6+). Door Introdans. Choreografie: Inbal Pinto. Stream gezien: 6/3. Inl: introdans.nl ●●●●●