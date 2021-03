Winkeliers bij de rechter: ‘Duizenden gaan failliet, maar het kabinet ziet het niet’

Moet er een ruimere openstelling van de winkels komen? Wel als het aan INretail ligt, de brancheorganisatie voor 13.000 door het kabinet als ‘niet-essentieel’ betitelde winkels. Maandag diende een kort geding van de winkeliers tegen de staat.

INretail-directeur Jan Meerman probeerde in de Haagse rechtbank, bijgestaan door vier advocaten, de onmacht van zijn achterban te verwoorden: „Ondernemers ademen door een rietje. Duizenden gaan failliet, maar het kabinet ziet het niet.”

Weliswaar mogen winkeliers weer klanten op afspraak ontvangen, maar slechts mondjesmaat. Het is niet genoeg om te overleven, betoogde Meerman. INretail wil een volwaardige heropening.

Het belangrijkste argument van de winkeliers om meer soepelheid te vragen: de situatie is nu anders dan bij het begin van de lockdown. Ze moesten vlak voor de feestdagen dicht, want anders zouden al die open winkels hebben geleid tot veel te drukke winkelstraten. Nu die drukte voorbij is, is het volgens de belangenclub „onduidelijk waarom na drie maanden” de winkels niet volgens een eerder opgesteld protocol open mogen.

In dat protocol is onder meer vastgelegd hoeveel vierkante meters winkeloppervlak minimaal per klant beschikbaar moet zijn. Grote zaken als tuincentra en woonwinkels lopen nu tegen de regel aan dat ze maar twee klanten tegelijkertijd per verdíéping mogen ontvangen. Dat kan voor grote zaken niet uit; IKEA en de Bijenkorf houden hun deuren daarom nu dicht.

Meerman: „Steeds maken we plannen met het ministerie, maar uiteindelijk worden die niet overgenomen.”

Reisbewegingen

Landsadvocaat Jannetje Bootsma bracht daar namens de staat tegenin dat het kabinet nu niet meer kan toestaan dan winkelen op afspraak en afhalen van bestellingen via 'click & collect'. Het gaat volgens haar niet alleen om het aantal klanten in de winkels, maar ook om de stromen daarnaartoe. „Winkelen brengt alleen maar drukte teweeg. Mensen gaan dat als een uitje zien en dat zorgt voor meer reisbewegingen.” En dat is iets wat Nederland er „momenteel niet bij kan hebben”.

Bovendien hebben niet alleen winkeliers het zwaar, stelde Bootsma. „De sluiting van de winkels is een ingrijpende maatregel. Maar dat geldt ook voor de horeca en voor de theaters. En vergeet de avondklok niet.”

Een kortere periode dan de minimaal verplichte vier uur die nu zit tussen een reservering en het feitelijke winkelen is volgens de landsadvocaat niet wenselijk. Ook dat zou ‘funshoppen’ in de hand kunnen werken. „Eén uur is echt te kort om tegen te gaan dat mensen naar de winkels trekken.”

De Haagse rechter doet „uiterlijk” komende vrijdag uitspraak. Later deze week staat ook de horeca bij de rechter, om snellere uitbetaling af te dwingen van de tegemoetkoming door de overheid in de vaste lasten.