Waar elke afwijkende mening een terreurdaad vormt

Ik wil het met u over terrorisme hebben – niet een specifieke aanslag of de aanslagpleger maar de verloedering van het begrip. Terrorisme is hoe dan ook moeilijk in woorden vast te leggen; ik noem maar het cliché dat de terrorist van de een de vrijheidsstrijder van de ander is. Als je naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gaat, vind je niet één handzame definitie maar een soort woordenlijst die alfabetisch gaat van Activisme via Eenling naar Wilayat. En daar heb je het al, die verloedering, want wilayat is gewoon een district, en een activist of eenling hoeft ook al geen terrorist te zijn.

Ik bedoel eigenlijk het gebruik van terrorisme en terrorist als stok om de hond te slaan of als chantagemiddel. Denk maar aan de Amerikaanse terroristenlijsten. Soedan stond jaar in jaar uit op de Amerikaanse lijst van staatssponsors van terrorisme. Het werd daar afgelopen december van geschrapt. Niet omdat het niet langer terroristisch was (wat een feit was), maar op voorwaarde van normalisering van de betrekkingen met Israël.

Maar mijn onmiddellijke aanleiding was een bericht dat me trof over terroristen in Egypte, en dan niet behorend tot Islamitische Staat of iets dergelijks. Het ging over wiskundedocent Manar Abu el-Naga en haar echtgenoot Omar Abdel Hamid Abu el-Naga, die in maart 2019 samen met hun één jaar oude zoontje El-Bara’a werden opgepakt. Of liever, ze „werden verdwenen” zoals dat heet wanneer iedereen wel weet dat de veiligheidsdienst is langs geweest maar er verder niets meer van de verdwenenen wordt gehoord. Van Omar is nog steeds niets vernomen, maar Manar werd afgelopen februari voorgeleid voor de Staatsveiligheidsaanklager en beschuldigd van „lidmaatschap en financiering van een terroristische organisatie”.

Volgens het Arabisch Netwerk voor Mensenrechteninformatie, dat dit 1 maart mede namens zeven andere organisaties meldde (te vinden op anhri.info), gaat Manar maanden of jaren gevangenschap zonder vorm van proces tegemoet. Omdat haar zoontje nu drie jaar oud was, werd hij van haar gescheiden en bij een tante ondergebracht. Manars broer postte 21 februari op Facebook: „Moeten we blij zijn dat El-Bara’a bij ons terug is na twee jaar van gedwongen verdwijning? Of bedroefd over de situatie waarin we ons bevinden: met een kind dat zijn familie niet herkent, bang voor hen is, schreeuwt dat hij terug wil naar de ‘kamer’, ‘ik wil mijn moeder’.” Volgens Amnesty International heeft met deze zaak „de doorgaande campagne om afwijkende meningen de kop in te drukken en angst in te boezemen een nieuw peil van wreedheid bereikt”.

Egypte heeft een vaag geformuleerde antiterrorismewet waaronder feitelijk elke vorm van tegenspraak kan worden vervolgd: inbreuk op de openbare orde, het in gevaar brengen van veiligheid of belangen van de maatschappij, beschadiging van de nationale eenheid, de sociale vrede of de nationale veiligheid, enzovoorts. Oppositiepolitici, mensenrechtenactivisten of zelfs mensen die alleen maar van hen familie zijn, gaan voor onbepaalde tijd de gevangenis in op beschuldiging van terrorisme. Anderen krijgen een reisverbod, hun bankrekening wordt bevroren of ze worden uitgesloten van politieke partijen of beroepsorganisaties. Doorgaans is er geen of nauwelijks bewijs.

Dit is Egypte. Maar bijvoorbeeld Turkije doet precies hetzelfde, of Saoedi-Arabië: critici als terrorist wegzetten en in de gevangenis laten verkommeren. Allemaal landen waarmee westerse regeringen zonder enig probleem zaken doen.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.