‘Vermoorde Belgische man mogelijk slachtoffer van homohaat’

Een 42-jarige man die zaterdag dood in een park in het Belgische Beveren is aangetroffen, zou het slachtoffer zijn van homohaat. Dat melden verschillende Belgische media op basis van bronnen. Een aantal verdachten is opgepakt en wordt verhoord door de politie.

Het lichaam van de man uit Sint-Niklaas is zaterdag door passanten ontdekt. Uit sectie blijkt dat hij op gewelddadige wijze om het leven is gebracht. Volgens nieuwszender VRT is hij via een datingapp voor homo’s benaderd en in de val gelokt. Drie jonge daders zouden hem hebben opgewacht en zwaar hebben toegetakeld, waarop hij uiteindelijk aan zijn verwondingen overleed. Volgens dagblad Het Laatste Nieuws heeft de politie drie minderjarige verdachten opgepakt.

Hoewel het Belgische parket het motief voor de moord niet bevestigt, sprak de Belgische premier Alexander De Croo maandag zijn afschuw uit over de gebeurtenis. „Ik ben zwaar geschokt door de extreme homohaat in Beveren. Dit is echt verschrikkelijk”, twitterde hij. „Justitie moet nu zijn werk doen. Maar laat één ding duidelijk zijn: we zullen in ons land dit geweld nooit aanvaarden.”