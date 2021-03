Rijksmuseum wil ‘inhaalslag’ maken en toont vrouwelijke werken op Eregalerij

Voor het eerst in de geschiedenis etaleert het Rijksmuseum in Amsterdam drie schilderijen van vrouwelijke kunstenaars in de Eregalerij. Het museum zal werken van Judith Leyster, Gesina ter Borch en Rachel Ruysch binnenkort permanent tonen naast de schilderijen van Frans Hals, Johannes Vermeer en Rembrandt. Op die manier wil het Rijksmuseum tegemoetkomen aan „het onderbelichte aandeel” van vrouwen in de Nederlandse cultuurgeschiedenis, zo maakte het museum maandag bekend.

Recent is het Rijksmuseum een onderzoek begonnen naar de rol van vrouwen in de Nederlandse cultuurgeschiedenis en de representativiteit daarvan in het museum. Jenny Reynaerts, conservator en leider van het onderzoek, vindt dat het museum „een inhaalslag moet maken” op het gebied van vrouwengeschiedenis. Volgens Reynaerts illustreert de vaste kunstpresentatie de vaderlandse historie „opvallend weinig vanuit vrouwelijk perspectief”. Dat blijkt uit de „nog onvoldoende gedocumenteerde kennis over de rol van vrouwen in de Nederlandse geschiedenis”, aldus de conservator. „Het stellen van nieuwe vragen en het bestuderen van andere bronnen en objecten levert een completer verhaal van Nederland op”, voegt directeur Taco Dibbits daaraan toe.

Zodra de musea in Nederland weer open kunnen, kunnen de bezoekers van het Rijksmuseum De Serenade (1629) van Judith Leyster op de Eregalerij zien. Ook Memorieportret van Moses ter Borch (1667-1669) van Gesina ter Borch en haar broer Gerard ter Borch en Stilleven met bloemen in een glazen vaas (ca.1690-ca. 1720) van Rachel Ruysch worden gepresenteerd in dezelfde ruimte als De Nachtwacht.