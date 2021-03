Racisme in het paleis of zinloze destructie van de monarchie?

Om half vier maandagochtend, Britse tijd, kwamen de Britse tabloids met nieuwe edities. De koppen op de voorpagina’s werden veranderd. ‘Meghan beschuldigt paleis van racisme’, schreef de Daily Mail. ‘Ze vroegen me hoe donker de huidskleur van Archie zou worden’, kopte The Daily Mirror. ‘Meg: Ik had zelfmoordneigingen’, meldde The Sun.

Vrijwel iedere uitspraak in het bijna anderhalf uur durende interview dat Oprah Winfrey had met Meghan en prins Harry leidde tot een nieuwe beschuldiging aan het paleis. Waarbij die van racisme en het gebrek aan bijstand toen Meghan om geestelijke hulp vroeg, het schadelijkste zijn voor de Britse koninklijke familie.

Want wie dacht dat het hof zich na de dood van Harry’s moeder Diana herpakt had – ook zij klaagde immers over het wrede en archaïsche instituut – komt volgens het echtpaar bedrogen uit. Opnieuw voelt iemand die bij haar huwelijk nog gold als ‘een frisse wind’ zich gevangen, en dat geldt daarmee ook voor haar echtgenoot die zelf opgroeide in de koninklijke familie.

De nieuwe fragmenten die de Amerikaanse zender CBS maandagmiddag vrijgaf (het gesprek duurde oorspronkelijk drie uur), en uitspraken die Winfrey in ochtendprogramma’s deed, vergrootten de schade. Op de vraag van Winfrey of het echtpaar het VK heeft verlaten vanwege racisme, antwoordt prins Harry: „Dat was een groot deel van de reden.”

Harry en Meghan maakten meerdere malen duidelijk dat het niet koningin Elizabeth zelf is die racistische opmerkingen zou hebben gemaakt. Volgens Winfrey zou het evenmin grootvader prins Philip zijn, die met zijn ongenuanceerde niet-politieke uitspraken vaker in het nieuws is, maar zou het vader Charles of broer William zijn geweest die vragen en opmerkingen zouden hebben gemaakt over Archie’s huidskleur – de beide troonopvolgers en de nieuwe generatie. De koninklijk huis-verslaggever van tv-zender ITV, Chris Ship, vroeg zich maandag af: „Wat zegt dit over hun houding ten opzichte van ras in het moderne Verenigd Koninkrijk?”

In de VS is geschokt gereageerd op de uitspraken van Meghan, met name op de racismebeschuldigingen. Tennisster Serena Williams, die een babyshower voor Archie organiseerde, schreef op sociale media dat de woorden van Meghan „de pijn en wreedheid illustreren die ze gevoeld heeft”. „Ik ken uit de eerste hand het seksisme en het racisme dat instituties en media gebruiken om vrouwen en mensen van kleur te vernederen en te kleineren.”

Hofhouding

Vanuit het paleis is er nog geen reactie gekomen. Charles Anson, voormalig woordvoerder van de koningin, zei tegen de BBC dat er „geen greintje racisme is in de hofhouding”. Jonathan Dimbleby, biograaf van prins Charles, zei dat „niets erop wijst” dat wat Harry en Meghan beweren, ook over de verwijdering tussen vader en zoon, waar is: „Hij (Charles, red.) is iemand wiens professionele leven is toegewijd aan het samenbrengen van mensen.”

Mediacommentaren waren verdedigend. Tv-presentator Piers Morgan omschreef het interview als „gemene destructieve zelf-bedienende nonsens”: „Dat Harry haar zijn familie en de monarchie op deze manier laat afbreken, is schaamteloos.” Nick Timothy, oud-adviseur van voormalig premier Theresa May, schreef in The Daly Telegraph: „Hij, kleinzoon van de koningin, en zij, multimiljonair en actrice, zijn druk met het creëren van een narratief waarin zij niet gepriviligeerde leden van een elite zijn, maar slachtoffers van onderdrukking.”

Een woordvoerder van premier Johnson zei maandagmiddag dat de premier het interview nog niet had gezien. Het zou maandagavond op de Britse tv worden uitgezonden. Oppositieleider Keith Starmer noemde de beschuldigingen „ernstig” en zei de reactie van het paleis af te wachten. Labours woordvoerder voor onderwijs zei dat ze verwachtte dat het paleis nu ook onderzoek zal doen naar racisme bij het hof, nadat vorige week al werd aangekondigd dat er een onderzoek naar pesten door Meghan wordt begonnen.

