Politie Myanmar bezet ziekenhuizen en universiteiten op stakingsdag

De Myanmarese politie bezet maandag een aantal ziekenhuizen en universiteiten in de hoofdstad Yangon. Daarbij zijn naar verluidt honderden mensen opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij de betogingen tegen de militaire staatsgreep in het land. Dat melden persbureau Reuters en AP maandag. Op sociale media circuleren videobeelden waarin het geluid van geweerschoten van zware wapens klinkt. Volgens lokale inwoners klonken ook schoten in de buurt van een ziekenhuis in Yangon, waar betogers zondag de toegang probeerden te blokkeren voor soldaten en agenten. Eerder doken videobeelden op waarin agenten van de oproerpolitie zorgpersoneel uit de ambulance trekken en aanvallen.

Ondertussen riepen negen arbeidersvakbonden maandag op tot een landelijke staking, met als doel de economie in Myanmar „langdurig en volledig” lam te leggen. Bij de stakingsacties hebben zich inmiddels spoorwegmedewerkers en de bankensector aangesloten. Ze voeren actie tegen de coup van de krijgsmacht. Nadat de politieke tak van het leger de democratische verkiezingen verloor, pakten militairen de civiele regeringsleider en verkiezingswinnaar Aung San Suu Kyi en partij genoten op. Suu Kyi is sindsdien niet meer in het openbaar gezien.

Verschillende steden in Myanmar vormen al meer dan een maand het toneel van protesten tegen de staatsgreep. Zondag gingen tienduizenden betogers de straat op. De militaire machtshebbers proberen de protesten op gewelddadige wijze te stelpen en deden zondag nachtelijke invallen in Yangon bij oppositie-activisten. Ook gebruikte de politie herhaaldelijk geweld tegen de vreedzame demonstranten. Volgens de Verenigde Naties zijn daarbij tot dusver meer dan vijftig mensen omgekomen.

