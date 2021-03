Het pensioenleven ziet er anders uit: geen grote reizen en geen museumbezoek

Docent wiskunde Laurens van der Poel had met pensioen gemoeten, maar geeft nog altijd les op school. Hij is 66 jaar en zes maanden oud. Zijn pensioen zou officieel anderhalve maand geleden, op 1 februari, zijn ingegaan.

Maar midden in een schooljaar weggaan van zijn OSB, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, is voor de leerlingen niet fijn. En bovendien had hij door corona het gevoel dat hij zijn werk niet goed heeft kunnen overdragen. „Naast mijn werk als wiskundedocent zit ik in de examencommissie. Met mijn opvolger zou ik samen de centrale examens doorlopen, maar door corona gingen die afgelopen zomer niet door. Ik wil de boel goed overdragen, en daarvoor móét je die examenperiode een keer meegemaakt hebben. Dan pas zie je wat het echt inhoudt.”

Dus werkt Van der Poel nog tot de zomer door. Wel drie dagen in de week in plaats van vijf, om alvast een beetje te wennen aan het gepensioneerde leven.

Corona gooit allerlei zaken rond de pensionering in de war. Voor velen maakt het thuiswerken die laatste werkzame maanden tot een andere ervaring dan gedacht of gehoopt. Ook na het afzwaaien zal het pensioenleven er anders uitzien, doordat veel klassieke pensioenplannen – grote reizen, musea bezoeken, terrasjes pakken – niet doorgaan. Al die aspecten kunnen van invloed zijn op de timing van het pensioen: nog even doorwerken omdat het pensionadoleven nu toch niet zo interessant is? Of juist eerder stoppen omdat online werken je opbreekt?

Ook Van der Poels collega Audrey van Raalte (66) - van dezelfde school - werkt door na de AOW-gerechtigde leeftijd, die ze afgelopen juni bereikte. Na haar laatste les Nederlands kon ze een aanstelling krijgen voor acht uur in de week – voor ‘losse projecten’ zoals coachen van collega’s en contact onderhouden met basisscholen. Ze besloot op het aanbod in te gaan, in ieder geval tot de zomervakantie, misschien ook volgend schooljaar.

„Of corona nou de reden van die keuze is, weet ik niet,” vertelt Van Raalte. „Zonder lockdown was ik waarschijnlijk vaker stedentrips gaan maken en musea bezoeken. Wie weet zou dit zo goed bevallen dat ik niet meer zou willen werken. Maar nu vind ik het wel lekker om de twee dagen waarover ik die acht uur verdeel, nog bezig te blijven.”

Blij om te mogen stoppen

Anneroos Gerritsen (66) merkt in haar trainingen dat de groep van de mensen die blij zijn dat ze mogen stoppen, het grootst is. Gerritsen geeft al vijftien jaar de driedaagse cursus Pensioen in Zicht, bij trainingsbureau Odyssee. „Ik hoor van veel mensen dat ze al dat online werken heel vervelend vinden, zo aan het eind van hun werkzame leven. Het werk is minder persoonlijk geworden, en ze moeten omgaan met online tools die ze niet allemaal even prettig vinden.”

Ze hoort trouwens ook van mensen die door de huidige crisissituatie genegen zijn juist een paar maanden langer te blijven, in zorg of onderwijs bijvoorbeeld. „Maar net zoveel mensen uit die sectoren zeggen: ik heb het helemaal gehad.”

Tanja Piera (65) is wel met pensioen, maar had het echt nog niet ‘helemaal gehad’. Sterker: ze had het enorm naar haar zin bij Lexima, een kenniscentrum in Leusden dat software ontwikkelt voor het onderwijs. Piera verrichtte als ‘vliegende keep’ ondersteunende werkzaamheden op logistiek en IT-gebied en regelde daarnaast veel voor de twee grote conferenties die Lexima jaarlijks organiseert.

„Ik hopte altijd van afdeling naar afdeling omdat ik voor zoveel mensen werkzaamheden deed. Hier wat afgeven, daar even koffie drinken. Dat gezellige contact met collega’s en lekker op het fietsje naar het werk kunnen: dat bleek toch een groter onderdeel van mijn werkplezier te zijn dan ik dacht.” De geannuleerde conferenties waren een tegenvaller. „Dat waren wel de hoogtepunten van het jaar.”

Over met pensioen gaan had Piera eigenlijk geen vastomlijnde ideeën. Totdat ze afgelopen september met haar man door het bos liep en hij opperde: waarom niet nu? „Mijn eerste reactie was: nee joh. Maar financieel kon het en langzamerhand begon het idee steeds aantrekkelijker te worden. Mijn moeder is 91 en mijn dochter was zwanger van ons zesde kleinkind. Opeens dacht ik: wat zou het fijn zijn meer tijd met hen te kunnen doorbrengen. En nu thuis een kamer vrijkomt, gaan mijn man en ik daar een modelspoorbaan bouwen, een mooi pensioenprojectje. Uiteindelijk heb ik toen vrij spontaan geprikt om per 1 januari met pensioen te gaan.”

Corona is niet dé reden geweest, zegt Piera, maar het was wel degelijk een factor. „Het hielp dat ik door de lockdown gewend was veel thuis te zijn. En omdat mijn werkdagen er door het online werken anders uitzagen, zag ik het gewoon meer voor me.”

Tanja Piera is met pensioen, maar had het op haar werk nog prima naar haar zin. Foto Roger Cremers

Eindeloos opgeschoven afscheid

Niet alleen heeft corona invloed op het moment waarop mensen met pensioen gaan, ook het afscheid zelf is nu anders. Dat merkt Gerritsen in haar cursussen. „Het is een beladen onderwerp. Mensen zien ertegenop dat ze op een andere, soms als naar ervaren manier afscheid moeten nemen. Of dat het afscheid eindeloos wordt opgeschoven. Dat is in mijn optiek gedoemd te mislukken. Het momentum is helemaal weg, voor jezelf en je collega’s. Een uitvaart kun je ook niet vijf maanden later nog eens doen.”

Hoe belangrijk zo’n markering tussen werk en pensioen is, bleek toen Gerritsen tijdens een pensioencursus een meegekomen partner sprak. „Een stoere grote vent die zeven jaar geleden met pensioen was gegaan. Toen we het over afscheid nemen hadden, hield hij het niet droog. Hij was als projectleider na zijn pensioen een paar maanden blijven hangen voor een klus en had daardoor nooit een echt afscheidsmoment gehad. Dat blijft dan toch een rafelrandje.”

Bij Tanja Piera vond haar afscheid eind december plaats, midden in de strengste lockdown. Haar collega’s hadden filmpjes opgenomen en een lied gemaakt. Piera bekeek het allemaal op haar beeldscherm thuis. „Ik zat ontzettend te genieten”, vertelt ze. „De strekking van die filmpjes was: wat moeten we zonder jou? Dat ik zo gewaardeerd werd, dat was fijn om te horen. Na afloop zette mijn man een groot glas wijn voor me neer en hebben we geproost. Het was mooi en goed zo.”

Ook Gerritsen had laatst online een afscheid van een collega dat goed beviel, met een mooie fotocollage en een quiz. „Ik ga toevallig zelf eind mei met pensioen. Dat had ik anders groots aangepakt, maar ik heb nu aan de lijve ondervonden dat een online plan B ook goed kan.” Tegelijkertijd, zegt Gerritsen, is het ook gezond om eens een potje te balen van dat het nu allemaal anders moet. „Ja túúrlijk. Ik ben helemaal niet van dat positieve tsjakka-gedoe. Met pensioen gaan is nu ook anders en misschien minder leuk. Daar mag je best wat rouw en weemoed over voelen.”