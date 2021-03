Bestolen stichting: ‘Pels Rijcken moet alle kosten dragen’

Zelfs een stichting kan herrijzen. De dag nadat landsadvocaat Pels Rijcken de miljoenenfraude van ex-bestuursvoorzitter Frank Oranje bekendmaakte, nam de rechtbank Den Haag een bijzonder besluit. Het gros van de ruim 10 miljoen euro die Oranje stal, was afkomstig van een eind 2018 geliquideerde massaclaimstichting. Afgelopen woensdag besloot de rechtbank die stichting weer tot leven te roepen.

„De bedoeling is dat wij nu op zoek gaan naar de beleggers aan wie die miljoenen toebehoren”, zegt Philip van Hilten. Hij werd door de rechtbank benoemd tot vereffenaar van de Stichting Converium Securities Compensation Foundation, eerder was hij bestuurder.

Zo’n maand geleden hoorde hij voor het eerst van de fraude bij de landsadvocaat, nadat twee partners van Pels Rijcken een afspraak wilden maken. Nadat iedereen was gaan zitten, vielen ze met de deur in huis en vertelden ze dat topnotaris Oranje de stichting voor miljoenen had bestolen. „Ik heb toen iets geroepen als ‘potjandorie jongens’”, zegt Van Hilten. „En toen is meteen afgesproken dat de stichting moest gaan herleven en dat Pels Rijcken daarvoor álle kosten zou gaan dragen.”

Rooskleurig beeld

Converium, een Zwitserse herverzekeraar, ging eind 2001 naar de beurs en schetste een rooskleurig beeld van de inkomsten en verzweeg tegenvallers. Toen het de verliesreserves in 2004 verhoogde, stortte de koers in en werd een massaclaimzaak gestart.

Op enkele beleggers na had Converium geen banden met Nederland. Het hoofdkantoor stond in Zwitserland en het was aan de Zwitserse en Amerikaanse beurs genoteerd. Toch speelde de strijd om compensatie zich hier af.

De Wet collectieve afwikkeling massaschade biedt namelijk een internationaal uniek wettelijk haakje, die het voor internationale bedrijven en claimstichtingen bijzonder aantrekkelijk maakt om in Nederland te schikken. Het Amsterdamse gerechtshof kan een collectieve schikking namelijk wereldwijd verbindend verklaren, ook als er geen Nederlands bedrijf of weinig Nederlanders beleggers bij betrokken zijn.

Bij Converium gebeurde dat in 2012 als eerste niet-Nederlandse bedrijf. Het wakkerde een trend aan: talloze claimstichtingen – onder meer rond fraudes bij Petrobras (Brazilië) en Steinhoff (Zuid-Afrika) – werden daarna in Nederland opgericht.

De Nederlandse advocatuur verdient er goed aan. En ook voor de bedrijven is het aantrekkelijk: zij kunnen hun geschil met beleggers in Nederland definitief ‘wereldwijd’ beslechten, enkel de VS is uitgezonderd.

De schikking in de Converium-zaak bedroeg 58,4 miljoen dollar (49 miljoen euro). Notaris Oranje was verantwoordelijk voor het uitbetalen van de beleggers. Door te frauderen met cheques, die niet geïnd en teruggestuurd werden, stak hij zo’n 9 miljoen euro in eigen zak.

Het rechtzetten daarvan is „een bijzonder complexe operatie”, zegt advocaat Van Hilten. Hij verwacht nog jaren bezig te zijn met het opsporen van beleggers. Zij moeten over de hele wereld worden getraceerd: van Sao Paolo tot Sydney. „Het feit dat ze hun schadevergoeding kennelijk niet gemist hebben en niet bij ons hebben aangeklopt, maakt dat het nog moeilijker is om ze te vinden.” Bovendien spelen allerlei complicerende situaties. Van overleden beleggers moet de erfgenaam gezocht worden, van failliette beleggers de curator. „En tenslotte moeten we het geld van de beleggers die we niet opgespoord krijgen, opnieuw verdelen onder de rest.” Voor de afhandeling schakelt de stichting twee internationale zakelijke dienstverleners in: Osbourne & Clarke en Garden City.

Accountant aansprakelijk?

Het betekent, kortom, dat de komende jaren een zeer kostbare operatie plaatsvindt waardoor de kosten voor de landsadvocaat nog fors boven de (gestolen) 9 miljoen euro oplopen.

Zowel de Converium-stichting als Pels Rijcken maakte gebruik van Mazars. Als controleur van de boeken heeft een accountant een belangrijke rol bij het ontdekken van fraudes.

Oranje schreef als bestuursvoorzitter in het meest recente jaarverslag van Pels Rijcken (over 2019) nog dat Pels Rijcken uitstekende „interne beheersingsmaatregelen” tegen fraude heeft en stelt dat er zich „geen fraude of corruptiegevallen” hebben voorgedaan. Mazars onderschrijft dat in zijn controleverklaring en stelt extra aandacht aan het opsporen van fraude te hebben besteed.

Van Hilten wil niet ingaan op de vraag of Mazars aansprakelijk wordt gesteld. Mazars stelt vanwege een geheimhoudingsplicht niet te kunnen reageren en verwijst door naar Pels Rijcken. De landsadvocaat reageert niet op de vraag of het actie richting Mazars onderneemt.

