Niks mis met bloot

De NTR komt met een kinderprogramma met blote volwassenen: Gewoon. Bloot. Gebaseerd op een Deens format, waar ik Thomas Erdbrink nog eens over zag vertellen bij De Vooravond. Nu dus ook bij ons. Het idee ‘laten zien dat er meer soorten lichamen zijn dan alleen maar de perfecte lijven die kinderen in films en op sociale media zien’ deed er voor de critici niet toe. Zij hadden aan een trailer en de woorden ‘bloot’ en ‘kinderen’ al voldoende om het programma, en de publieke omroep, te veroordelen.

Van de drie partijen die ons land het liefst per omgaande terug willen brengen naar de jaren vijftig, sprak de SGP zich het eerst uit. Lijsttrekker Kees van der Staaij wilde een verbod. „Wat is het verschil tussen het tonen van geslachtsdelen tijdens een televisie-opname voor kinderen en het tonen van geslachtsdelen in een speeltuin?”

Daarna reed Thierry Baudet met zijn tractor over de goede bedoelingen. „Gadverdamme. De publieke omroep schurkt hiermee aan tegen het promoten van pedofilie. Seksualisering van kinderen. Potloodventerij. Misdadig. Saneer de NPO!”

Toen moest de meest lachwekkende reactie nog komen.

Twee dagen later sprak een totaal verwilderde Tunahan Kuzu namens Denk tegen een mobiele telefoon die voor zijn hoofd werd gehouden. Hij had een voller gezicht gekregen sinds ik hem voor het laatst zag, was naar de kapper geweest en schreeuwde en spuugde vanaf de bijrijdersstoel van een transitbusje. Naast hem een grijs gordijntje. Helemaal onder de indruk van het woord ‘bloot’.

Weer de link met kindermisbruik en kinderporno.

Dan een oproep om de NPO te bombarderen met afkeurende mails. „Laten we onze kinderen beschermen.”

Klok – klepel – koekkoek.

Het bleef hangen.

Dat schuimbekkende hoofd, een bloot lichaam gelijkstellen aan seks en misbruik, die woedende blik in de camera. En dan die oproep, terwijl we allemaal weten dat zijn doelgroep niet naar Nederlandse zenders kijkt en dus geen last krijgt van dat bloot. Keken ze maar naar de NPO, dan zouden ze misschien snappen dat bloot iets heel anders is dan seks.

Ik bleef achter met zoveel vragen.

Was dit echt?

Of veegde hij na de opname geroutineerd het schuim van de mond en dacht hij echt dat hij met dit statement extra stemmen zou trekken?

Het was zo treurig dat het voelde alsof hij bloot voor ons stond en je niets anders kon doen dan lachen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 maart 2021