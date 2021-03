Mooie beursdebutanten gaan soms lelijk onderuit

Voor bedrijven kan ook publiciteit een reden zijn om naar de beurs te gaan. Media zijn gek op debutanten. Die aandacht beperkt zich doorgaans tot opbrengst, gongslag en de eerste handelsdag. Maar hoe vergaat het een beursgenoteerd bedrijf daarna? Daarom: het verloop van de spraakmakendste beursgangen van de laatste jaren sinds hun entree op de beurs.

Saudi Aramco

Lang voor december 2019, toen Saudi Aramco in Riad naar de beurs ging, werd de notering van dit Saoedische staatsolieconcern aangekondigd met persberichten waar je haren nog net niet van gaan wapperen. De grootste beursgang ooit, 5 procent van het biljoenenbedrijf zou voor beleggers beschikbaar komen, zeker 100 miljard dollar zou de staat ophalen.

Bij gebrek aan interesse van internationale investeerders werd uiteindelijk 2 procent van de aandelen verkocht. Toen het concern op de handelsborden verscheen, was ‘slechts’ 25,6 miljard dollar opgehaald, toen 23 miljard euro. Nog steeds de grootste beursgang ooit, maar een lagere opbrengst dan verwacht.

Daarna kreeg het bedrijf het moeilijk. Begin 2020 ruzieden Saoedi-Arabië en Rusland over de prijs van olie, waarna beide landen de productie ervan opvoerden en de prijs verschrompelde. Toen kwam corona, stortten economieën in en daalde de vraag naar olie – en daarmee de prijs – nog sterker.

De koers van Saudi Aramco, kort na het debuut iets omhoog, dook in een rechte lijn naar beneden. Een jaar terug dook het aandeel zelfs onder de introductieprijs van 32 riyal, iets meer dan 7 euro. Daarna bleef het kabbelen rond die koers.

De laatste maand toont weer een opleving. „De hoop op het aantrekken van de mondiale economie heeft de vraag naar olie opgedreven”, zegt Hans van Cleef, die bij ABN Amro de grondstoffenmarkt volgt. Saudi Aramco staat inmiddels 10 procent hoger dan bij het debuut.

Uber

Tegenvallend, zo was het oordeel over het debuut van taxi-app Uber op de beurs van New York, in mei 2019. Kort na de introductie, op 45 dollar, zakte het aandeel. Het sloot de eerste dag 7 procent lager af. Uber daalde in de maanden erna verder en bleef in de lagere regionen steken. Beleggers wisten niet goed wat ze met het bedrijf moeten: het wordt geplaagd door conflicten met chauffeurs, het sloot nooit een jaar af met winst, de concurrentie met Lyft is fors.

In coronajaar 2020 zette Uber stappen. De taxidienst leverde nauwelijks geld op, de maaltijdbezorgapp des te meer. Op die laatste heeft Uber nu meer nadruk gelegd. Het verkocht twee bedrijfsonderdelen, waaronder een dat zelfrijdende auto’s ontwikkelde, en kocht de Amerikaanse alcoholbezorgdienst Drizly. Beleggers haastten zich terug. Het aandeel staat nu ruim een kwart hoger dan in mei 2019.

Prosus

Veel Nederlanders zijn vermoedelijk niet bekend met Prosus, al kende het bedrijf in september 2019 de grootste beursgang ooit, op de Amsterdamse beurs. Prosus is een afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse investeringsfonds Nasper, dat zich richt op de techsector. Het debuut verliep voorspoedig: de openingskoers, 76 euro, was bijna een derde hoger dan de introductieprijs.

Hoewel de koers de maanden erna inzakte, is Prosus een succesverhaal gebleven. Het heeft geïnvesteerd in maaltijdbezorging, betaaldiensten en handelsplatforms – sectoren die in coronatijd goed boeren. Daarnaast houdt Prosus een groot belang in de Chinese techgigant Tencent – dat ook al floreert in de pandemie. Vanaf de lockdowns ging Prosus in een lijn recht weg omhoog. Het aandeel tikte vorige week nog 101 euro aan.