Medische nomaden zwerven langs Amerika’s coronafront

Als coronaverpleger op de IC-afdeling heeft Jerry Holbrook zichzelf in deze pandemie op een streng mediadieet gezet. Om na een twaalf uur lange nachtdienst al het leed en sterven van zich af te kunnen zetten, neemt de Amerikaan thuis altijd eerst een hete douche. Om vervolgens tot het middaguur – het tijdstip waarop hij normaal naar bed gaat – nog wat te ontspannen met Netflix of een boek. „Ik kijk geen nieuws en de politiek volg ik ook niet. Daar word ik alleen maar boos van”, vertelt hij op de bank van de caravan waarin hij nu al een jaar van de ene coronabrandhaard naar de andere trekt.

De zon boven de Texaanse metropool Houston is net op als Holbrook (52) rond 8 uur ’s ochtends bij zijn trailerpark is gearriveerd. Zijn nachtdienst is deze keer eens niet uitgelopen; tussen november en januari was dat wel anders. Die weken na Thanksgiving, Kerstmis en Oud en Nieuw ontstond de jongste en grootste besmettingspiek in de VS, die pas sinds enkele weken wegebt. Nieuwe lockdowns, streng winterweer en de eerste vaccinaties lijken de Amerikaanse epidemie voor nu te hebben gedempt.

Voor onder meer Texas is dit reden vanaf woensdag alle coronamaatregelen op te heffen en weer „100 procent” open te gaan. Ook het mondkapjesgebod voor openbare ruimtes wordt ingetrokken, meldde gouverneur Greg Abbott afgelopen woensdag triomfantelijk. De Amerikaanse president Biden noemde deze versoepeling „een grote vergissing”, omdat de besmettingsgraad ook na de recente dalingen nog relatief hoog blijft. „Het laatste wat we nu kunnen gebruiken is neanderthaler-denken, alsof alles ondertussen alweer oké zou zijn.”

Jerry Holbrook leidt al elf jaar een bestaan als reizend verpleegkundige.

Zelfs nieuwsgeheelonthouder Holbrook hoorde vorige week meteen van deze politieke strijd over coronabeleid. „Het werd besproken in onze stafvergadering. Ik weet niet waarom de gouverneur deze beslissing neemt. Maar in het ziekenhuis blijven personeel en bezoekers natuurlijk gewoon gezichtsmaskers dragen. En ik hoop dat de mensen zelf verstandiger zijn en zich blijven beschermen. De aantallen hier in Texas dalen elke dag, maar ik zou het verschrikkelijk vinden als we nu argeloos werden.”

Holbrook weet dat het virus altijd weer kan oplaaien: net als andere zorgwerkers deint hij al ruim een jaar mee op de golven van de epidemie. Zeker daar hij een zogeheten travel nurse is: een verpleegkundige die zich voor periodes van enkele weken tot maanden door ziekenhuizen laat inhuren. Vóór corona trokken deze medische nomaden bijvoorbeeld naar een staat die een zomerse geboortepiek verwacht, naar een staat die lijdt onder een winterse griepgolf of die net getroffen is door een natuurramp. Nu volgen ze het spoor van Covid-19.

Motelkamers

Holbrook heeft dit bestaan sinds elf jaar en het bevalt hem uitstekend. Na een maand of twee krijgt hij doorgaans pas heimwee en keert hij even terug naar zijn vrouw en dochter in Tulsa, Oklahoma. Niet te lang, anders gaat hij zijn echtgenote (ook verpleegster) op de zenuwen werken. Hij raakte het wel zat om na zijn nachtdiensten te moeten uitrusten in weinig glamoureuze motelkamers. Vorig jaar had hij er een waar hij de kakkerlakken uiteindelijk maar op eigen kosten liet verdelgen. Daarna kocht hij zijn ‘RV’, een zeker zes meter lang ‘recreational vehicle’ dat hij ook achter zijn pick-upwagen kan koppelen als hij naar een andere staat vertrekt.

‘Zorgnomade’ Jerry Holbrook ontspant in zijn caravan na een lange dienst op de IC in het ziekenhuis.

In een pandemie bleek dit ambulante leven helemaal een uitkomst. Vooral aan het begin van de uitbraak, toen nog veel onbekend was over het virus en zijn collega’s in vaste dienst zich thuis strikt moesten afschermen van hun gezinsleden, had Holbrook het makkelijker. Hij keerde terug naar zijn camper waar niemand op hem wachtte. „Ik gaf me daarom ook meteen op als vrijwilliger voor de corona-afdeling. Ik leef toch in een bubbel. Ik ga van mijn werk naar mijn eigen plek en kom nergens anders. Ik laat mijn boodschappen bezorgen. Ik zie eigenlijk zelden andere mensen, behalve als ik hier het park op rijd en naar passanten zwaai.”

Voor Holbrook begon de uitbraak vorig jaar in Shreveport, de havenstad in Louisiana, een zuidelijke staat die al vroeg in de pandemie hard werd getroffen. Holbrook en collega’s liepen het virus hier in februari 2020 op, waarschijnlijk in het ziekenhuis. „Aanvankelijk dachten we dat we de griep hadden. En bij de meesten verliep het ook mild.” Tegelijkertijd ziet hij nu al een jaar lang een eindeloze stroom patiënten zijn IC-afdeling op komen, waaruit blijkt dat het niet ‘slechts een griepje’ is . „Mensen die het meestal niet gaan redden, terwijl sommigen de dag ervoor nog prima waren.”

Dat een coronabesmetting voor veruit de meeste mensen mild uitpakt, maakt het juist zo lastig de bevolking te doordringen van de ernst ervan, denkt hij. Hij zag dit in zijn eigen familie, toen recent zijn beide bejaarde ouders ziek werden. Uitgerekend zijn vader, een stevige roker die het virus nooit echt serieus nam, had geen enkel symptoom. „Hij liet zich alleen testen, omdat mijn moeder een kuchje had en zich liet testen. Toen bleek ook hij positief. ”

Streven naar geluk

Ondertussen blijft Holbrook zelf, al is hij inmiddels gevaccineerd, zijn boodschappen online bestellen, mensen mijden en overal altijd een mondkapje dragen. „Ook als ik een week thuis ben, zit ik binnen op de bank met een kapje op.” Hij berust erin dat andere Amerikanen die ernst en discipline niet langer kunnen opbrengen – of nooit hebben willen opbrengen. „You can’t fix stupid”, zegt hij.

Het verzet tegen lockdowns en andere maatregelen is in Texas extra sterk. De trotse Lone Star State heeft een sterke libertaire inslag en een afkeer van federale bemoeienis – zeker nu er weer een Democraat in het Witte Huis zit. De vicegouverneur suggereerde vorig jaar dat Texaanse ouderen wel bereid zouden zijn zich op te offeren voor de economie. Ook op het hoogtepunt van de jongste besmettingsgolf bleven niet-essentiële winkels en horeca open, alleen mochten ze wat minder klanten bedienen. Ook die beperkte beperkingen worden dinsdag opgeheven.

Holbrook ziet nu zelfs jongere, eveneens ingeënte collega’s weer op pad gaan. Er gaan er een paar op voorjaarsvakantie naar de Mexicaanse badplaats Cancún. „Ik denk dan: dat is toch niet slim. Je kunt het virus misschien niet meer krijgen, maar het mogelijk nog wel verspreiden. Ja, je hebt te maken met een jongere generatie die zich onoverwinnelijk voelt. Maar begrijpen doe ik het niet.”

Al doorpratend begrijpt hij het wel een beetje. De VS zijn een land met een grondwettelijk verankerd ‘recht op het streven naar geluk’. Onmiddellijke behoeftebevrediging is de norm. „Als je jong bent, krijg je al te horen dat je niet in angst moet leven. Zo word je ook opgevoed. Ik kan me herinneren dat mijn grootmoeder zei: ‘Je weet dat je morgen onder de bus kunt komen.’ Dat is iets Amerikaans, ik denk ook dat mensen hier nogal stijfhoofdig zijn; niet geneigd zich de les te laten lezen, snel opstandig. Ik zou dat zelf ook wel willen, maar ik weet dat het nut heeft om me aan de regels te houden. Veruit de meeste mensen zien niet wat ik zie in het ziekenhuis. Hoe erg het aan het eind van de rit is. En dan hebben we het niet eens over de langetermijnklachten van de mensen die het wél overleven.”

Goudkoorts

Dankzij het schreeuwend tekort aan verplegend personeel in de pandemie, verdienen ‘travelers’ als Holbrook momenteel ook buitengewoon goed. De reisverplegers delen in Facebook-groepen en YouTube-filmpjes vacatures of ervaringen. Onder sommigen woedt duidelijk een soort goudkoorts; zo wordt volop gesproken over weeklonen die kunnen oplopen tot ‘5k’, omgerekend ruim 4.000 euro. Onder deze berichten reageren dan weer wervingsbedrijven, die pogen verpleegkundigen te strikken voor ziekenhuizen in personeelsnood.

Holbrook merkt die schaarste ook in het Methodist-hospitaal in Houston, waar hij nu al enige maanden werkt. Verplegers in vaste dienst nemen regelmatig ontslag omdat zij als travel nurse meer kunnen verdienen. Zeker jongere collega’s zonder gezin kiezen hiervoor, liefst in populaire (maar ook dure) grote steden zoals New York of San Diego. Dit terwijl ze meer zouden overhouden van hun per diem [de dagvergoeding voor verblijfskosten, red.] als ze een ziekenhuis op het platteland zouden kiezen, grapt hij.

In het kapitalistische Amerikaanse zorgstelsel waren vooral kleinere ziekenhuizen op het leeglopende, armere en vergrijzende platteland al voor de pandemie financieel wankel. Zij hebben de routine-ingrepen als een nieuwe heup of een hartoperatie moeten uitstellen, terwijl die normaal hun belangrijkste inkomstenbron vormen.

Holbrook voelt zich hier soms enigszins schuldig over. „Ik heb medelijden met de ziekenhuizen. Die worden zo’n beetje onder schot gehouden, er is echt een biedingenstrijd gaande”, stelt hij. „Verpleegkundigen kunnen meer vragen, en zijn dat ook waard. Maar zeker plattelandsziekenhuizen kunnen hier niet tegenop bieden. Terwijl ik heb gewerkt in een klein ziekenhuis in Wisconsin, en ik vond het er zo fijn werken dat ik er terug zou keren voor minder geld.”

Hij gaat zelf dan ook niet voor de hoofdprijs. Liever zit hij een paar maanden op een plek waar hij als ‘traveler’ hetzelfde wordt behandeld als de vaste medewerkers, of waar er goede interne opleidingen worden aangeboden. Ook is het hem nu veel meer waard dat hij in een ploeg werkt waar het normaal is dat collega’s werk van elkaar overnemen, zodat iemand bij een patiënt kan blijven zitten die het niet zal redden. „Het is geen fijn gevoel als een patiënt alleen sterft, omdat er geen verpleger bij hem aan het bed zat en de familie er ook niet bij mag.”

Na acht of dertien weken samen met collega’s op een IC te hebben gestaan, vindt Holbrook het daarom ook vaak lastig om weer door te gaan naar een nieuwe plek. „Je hebt samen zo veel meegemaakt. Het is alsof je samen in een oorlog hebt gevochten, helemaal nu in de pandemie. Het is echt alsof je gevechtsmaatjes bent, maar jij moet weer door naar een volgend slagveld.”

Coronadoden in VS ‘Grimmige mijlpaal’ 525.136 Amerikanen zijn overleden aan Covid-19, volgens cijfers van Johns Hopkins University. Toen de VS eind februari de grens van een half miljoen coronadoden passeerden, sprak president Biden van een „grimmige mijlpaal”. De VS nemen een vijfde van alle mondiale Covid-doden voor hun rekening, terwijl het land met 330 miljoen inwoners nog geen 5 procent van de wereldbevolking telt.

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven