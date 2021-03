Kritische Cubaanse rappers ontketenen muzikaal conflict met communistisch bewind

In Cuba is een conflict ontbrand tussen jonge hiphop- en reggaeton-artiesten enerzijds en het ruim zestig jaar oude communistische regime anderzijds. De muzikale strijd brak half februari uit toen zes bekende rappers een muziekvideo lanceerden, waarin ze frontaal de aanval openden op de eenpartijstaat en de staatsgeleide economie. Vorige week sloeg het bewind terug met een eigen nummer van vijf regeringsgezinde muzikanten – een lyrische tegenstoot die op YouTube geen onverdeeld succes werd.

Alleen de titel van het dissidente nummer volstond vorige maand al om het regime op de kast te krijgen. ‘Patria y vida’ (Vaderland en leven) is een variatie op ‘Patria o muerte’ (Vaderland of de dood), Fidel Castro’s legendarische wapenspreuk die al decennia het revolutionaire elan onder de bevolking hoog moet houden. In het refrein zeggen de rappers die revolutie (van 1959) juist de wacht aan: „Het is afgelopen. Jij vijf negen, ik dubbel twee. Zestig jaar dominospelen. Kijk, het is afgelopen.”

De clip van de dissidente rappers:

De tussenliggende coupletten fileren de maatschappelijke uitzichtloosheid, politieke repressie en economische malaise op het socialistisch gerunde eiland. Zoals het geld dat is gestoken in het opknappen van het historische centrum van Havana, terwijl „er in de huizen geen voer in de pannen zit”. Of over de snelle dollarisering van de economie, nu de ‘toeristenmunt’ CUC recent is afgeschaft. „Wat vieren we als de mensen nog snel Che Guevara en Martí [nationale helden op de pesobiljetten, red] inwisselen voor de dollar?”

De videoclip werd niet in de laatste plaats onder Cubaanse ballingen in de VS een grote hit en is dan ook aan beide oevers van de Straat van Florida geproduceerd. Slechts twee van de zes rappers wonen nog op het eiland, van wie El Funky (artiestennaam van Elecier Márquez) tot voor kort nog lid was van Cuba’s officiële, door de staat gecontroleerde rappersgilde.

Vier van de zes kritische artiesten wonen in Miami: voor het bewind reden hen weg te zetten als ‘landverraders’

De clip is gemaakt in samenwerking met de San Isidro-beweging, een in 2018 opgericht kunstenaarscollectief dat strijdt voor vrijheid van meningsuiting. De afgelopen tijd werden leden mikpunt van overheidsrepressie en hun actiegroep geldt momenteel als luidruchtigste oppositiebolwerk.

De andere vier artiesten wonen al in Miami, maar zij staken – tot voor kort – nog wel regelmatig over voor optredens in Cuba zelf. De bekendste namen zijn die van Gente de Zona, een cubatón-duo dat in 2014 wereldwijd doorbrak met de zomerhit Bailando (samen met Enrique Iglesias).

Volkslied op televisie

Toen ‘Patria y vida’ vorige maand op YouTube uitkwam, ging de videoclip – ondanks het trage internet – ook op Cuba zelf al snel rondzingen en het regime zag zich genoopt tot een antwoord. President Miguel Díaz-Canel verstuurde tweets waarin hij het nummer hekelde en partijorgaan Granma wijdde boze artikelen aan de clip. Ook zond de staatstelevisie op een donderdagavond het nationale volkslied uit met de oproep aan burgers om dit mee te zingen.

Die eerste officiële respons volstond blijkbaar niet, want vorige week zette online regeringsspreekbuis CubaDebate een eigen videoclip op YouTube. Onder de tegenstrijdige titel ‘Patria o muerte por la vida’ (Vaderland of de dood voor het leven) halen vijf regime-loyale artiesten uit naar de dissidente rappers. Zonder hen bij naam te noemen worden ze uitgemaakt voor ‘landverraders’, die zich zouden ‘inlikken bij het arrogante imperium’ (lees: de Verenigde Staten). „Het verdient blijkbaar goed om tegen armoede te zingen als je laaghartigheid zich wentelt in fluweel en satijn.”

De clip van de regeringsgezinde artiesten:

Ook deze tegenclip werd al snel honderdduizenden keren bekeken. Maar mogelijk had het regime er geen rekening mee gehouden dat op het Amerikaanse videoplatform, in tegenstelling tot in de Cubaanse politiek zelf, democratisch gestemd kan worden. Zo bleek een flink deel van de kijkers de regeringsvideo vooral te hebben aangeklikt om een duimpje omlaag af te kunnen geven: maandag had deze bijna veertien keer meer ‘dislikes’ dan duimpjes omhoog. De dissidente clip daarentegen scoorde juist dertig keer meer ‘likes’ dan duimpjes omlaag.