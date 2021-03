Jongeren Senegal willen hun eigen mangosap produceren

Wie wil weten waarom men in het doorgaans zo kalme Senegal opeens dagelijks de straat opgaat om te demonstreren, moet het over mango’s hebben.

Brice Koué (30) legt het zometeen uit. Hij vertrekt zo met een flesje azijn naar dag vijf van de protesten in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Het azijn spuit hij in zijn mondkapje: „Dan kan ik door alle traangas heen ademen.” Ook neemt hij de groen-geel-rode vlag mee, waarmee de jonge demonstranten hun trots op Senegal benadrukken, en zich afkeren van de voormalige kolonisator Frankrijk. Die houdt Senegal volgens hen nog altijd in een economische wurggreep.

Koué legt dat uit met mango’s: „Onze mango’s rotten weg, omdat we de machines niet hebben om er sap van te maken. Nu worden die mango’s naar Frankrijk geëxporteerd, en moeten wij de dure sappen weer van de Fransen terugkopen. Waarom zouden wij het mangosap niet zelf produceren?”

Koué en andere demonstranten willen dat hun regering de in hun ogen giftige invloed van Frankrijk terugdringt. Het is de achterliggende oorzaak van de grootste reeks protesten die het West-Afrikaanse land in tien jaar heeft meegemaakt – sinds vorige week zijn acht doden gevallen. Supermarkten van de Franse detailhandelaar Auchan zijn in brand gestoken. Ook benzinestations van de Franse oliemaatschappij Total moesten het ontgelden.

De directe aanleiding was de arrestatie, afgelopen woensdag, van de onder jongeren zeer populaire oppositieleider Ousmane Sonko, die de Senegalese industrie wil uitbreiden en de productiemogelijkheden verder wil ontwikkelen. De arrestatie volgde nadat een medewerker van een schoonheidssalon Sonko had beschuldigd van verkrachting. Maandagmiddag werd hij vrijgelaten. „Wij jongeren zijn fan van Sonko omdat hij een andere relatie wil met Frankrijk”, zegt Koué, die management en politicologie studeerde en werkt bij een Amerikaans geldwisselbedrijf.

Steen des aanstoots voor vooral hoogopgeleide jongeren als Koué is de CFA, (Communauté Financière d’Afrique) de munteenheid die gekoppeld is aan de euro.

Al decennia kan Frankrijk daardoor West-Afrikaanse grondstoffen met voorkeursbehandeling opkopen tegen lokaal tarief, zonder dure buitenlandse valuta als de dollar te hoeven te gebruiken. Koué: „Wist u dat we niet een Senegalese bank hebben in Senegal?”

„Het is frustratie, bovenop frustratie, bovenop frustratie”, zegt Aissatou Sene maandag telefonisch. „Mensen zijn moe, hongerig, extreem teleurgesteld in de president. Ze willen een menswaardig bestaan, een baan en toegang tot goede zorg.”

Voor haar gaan de demonstraties over de bredere economische problemen in het land, en de nalatigheid van president Macky Sall. Terwijl Sall in zijn tweede termijn zit heeft hij al laten doorschemeren in 2024 voor een derde termijn te willen gaan. Hiervoor zou hij de grondwet moeten wijzigen. Senegalese jongeren weten dat dit in het vat kan zitten, het gebeurde kort geleden in Ivoorkust en Guinee.

Toch is de 32-jarige vrouwenrechtenactiviste en kledingontwerpster ook blij dat een rechter zich nu buigt over de aantijgingen tegen Sonko. „Wij willen niet dat verkrachting als politiek wapen wordt ingezet, niet door de regering, maar ook niet door de oppositie.”

Op school leren jongeren weinig over de invloed die Frankrijk heeft in Senegal. Op sociale media weer wel

Generatieverschil

Ouderen begrijpen de zorgen van de jongere generatie over de rol van Frankrijk in Senegal vaak niet, zegt Brice Koué. „Mijn moeder begrijpt mijn standpunt niet. Vanwege het koloniale verleden is zij geen andere werkelijkheid gewend, zij vindt dit normaal. Maar wij jongeren hebben gereisd, wij zien hoe de Verenigde Staten en Frankrijk hun eigen koers kunnen bepalen. En wij willen niet dat de Fransen nog steeds onze meesters zijn.”

Op school leren Senegalese jongeren weinig over de grote invloed die Frankrijk heeft in Senegal. Maar op sociale media vinden ze des te meer, zoals op de populaire pan-Afrikaanse Facebookpagina Frapp-France Dégage.

Op sociale media zien jongeren ook hoe de kinderen van Senegalese politici een luxe leventje leiden, terwijl velen van hen als gevolg van de lockdown hun baan kwijtraakten en sommigen van 2 dollar per dag moeten overleven.

De oplossing voor jonge Senegalezen? Proberen weg te komen. Afgelopen jaar strandden meer dan 16.000 migranten uit West-Afrika op de Canarische Eilanden. Velen kwamen uit Senegal.

