Jesse Klaver: ‘Wat ik niet wil verliezen, is wie ik ben’

Hij voelt een „enorme drive en urgentie” om het deze verkiezingscampagne over klimaatverandering en ongelijkheid te hebben. Maar het is lastig, zegt lijsttrekker Jesse Klaver (34) van GroenLinks er meteen bij. „De coronacrisis domineert de campagne. Er zijn minder contactmomenten met kiezers. En de flow waar je normaal gesproken in komt – het duurt nu gewoon lang. We zijn veel minder onder de kiezers, dus duurt het veel langer voordat Rutte op mij of ik op Rutte kan reageren. Dat zorgt voor andere dynamiek.”

Daar profiteert maar één iemand van, zegt Klaver: VVD-lijsttrekker en premier Mark Rutte, die onbedreigd in de peilingen op kop gaat. Dat merkte hij na het RTL-debat, vorige week zondag. „In dat debat ging Rutte tweemaal de mist in. Toen hij zei dat een kerncentrale in Groningen een goed idee was, en toen hij op ‘groen’ drukte bij de stelling dat hogere inkomens meer belasting moesten gaan betalen. De luchtballon van de kerncentrale was binnen een week doorgeprikt. Maar er waren maar weinig momenten dat hij publiek was en gedwongen werd er nog op te reageren.”

Ook de campagne van Klaver zélf lijkt anders dan voorheen. Geen grote kiezersbijeenkomsten waar hij in 2017 zo mee scoorde – er was voor deze week een meetup in de Amsterdamse concerthal Ziggo Dome gepland. Klaver probeerde in het tv-debat een verbindende rol te spelen, onder meer door de goede punten van collega-lijsttrekkers te benadrukken en op te roepen niet tegen elkaar te gaan schreeuwen. Hij zocht – tevergeefs – de samenwerking met de andere progressieve partijen. Klaver wil gezamenlijk met D66, SP en PvdA optrekken in de formatie van een nieuw kabinet, en dat al vóór de verkiezingen vastleggen. Hij presenteerde zelfs een campagneposter waar ook de namen van die lijsttrekkers op stonden.

Jesse Klaver is „rustiger”, zegt hij een paar keer. „Ik ben ouder geworden. Ieder mens verandert in het leven. Waar je voor moet waken, is dat mensen gaan invullen wie jij moet zijn. Dat kan heel benauwend zijn. Het enige dat ik in dit vak niet wil verliezen, is wie ik zelf ben. Ik ben veranderd en dat is wie je ziet.”

Hoe is die rustige toon te rijmen met de urgentie die u óók uitspreekt om de klimaatcrisis aan te pakken?

„Die drive is groter dan ooit. Ik denk dat we er eerder komen als we dat vanuit rust benaderen. Ik ben gewoon gegroeid. Ik kan nu beter analyseren wat er gebeurt en welke stappen we moeten nemen om ervoor te zorgen dat we ook echt iets gaan doen aan klimaatverandering of de aanpak van ongelijkheid. Er komen voldoende kansen deze week. Dus: rustig aan, niet in de overdrive.”

Het klimaat, het belangrijkste thema van GroenLinks, is nog geen dominant onderwerp in deze campagne.

„Ik wind me daar niet over op. Ik ben volstrekt rustig. Deze week zal het echt nog volop over klimaat gaan. We hebben zelf een gerenommeerd bureau ingeschakeld om het verkiezingsprogramma van de VVD te laten doorrekenen op de klimaateffecten. De resultaten daarvan verwachten we eind deze week. Je hoeft niet op alle onderwerpen snoeihard te zijn, op het klimaatbeleid van Rutte en de VVD wel. En terecht! Hij laat z’n programma niet doorrekenen en heeft geen oplossingen.”

Waar je voor moet waken, is dat mensen invullen wie jij moet zijn

Kan dat dan ook met de toon van verbinding die u aanslaat?

„Ik weet zeker dat dat samen kan. Bovendien: als het gaat over coronabeleid ben ik heel verbindend, omdat niemand precies weet wat de oplossing is. Het moment dat ik Rutte aanpakte op zijn fabeltje van kernenergie was het felste moment in het debat. Ik zei dat hij leugens vertelde. Hoe hard wil je het hebben?”

U zoekt progressieve samenwerking. De liefde lijkt van één kant te komen.

„Linkse en progressieve politici hebben een afspraak met de geschiedenis. In 2010, tijdens de grootste economische recessie ooit, zijn we rechtsom de crisis uit gegaan. De PvdA ging, na een magistrale campagne in 2012, met de VVD regeren in het meest rechtse kabinet ooit. In 2017 wisten GroenLinks en D66 elkaar niet vast te houden. D66 ging in het kabinet, wij bleven erbuiten. En de kinderen in Moria zijn nog steeds niet geholpen. Klimaatdoelen nog altijd niet gehaald.”

Is meepraten over een nieuw kabinet bespreekbaar zonder een van de andere progressieve partijen?

„Ik sta voor linkse samenwerking, dus dat betekent dat we dat met andere progressieve partijen moeten doen.”

Lees ook: De nieuwe Klaver is een bewuste creatie, van hemzelf en van zijn adviseurs

Wat betekent dat? U gaat niet in een kabinet zitten zonder één van de andere progressieve partijen?

„Ik vind dat linkse partijen elkaar moeten vasthouden.”

Zo kun je jezelf ook uit de markt prijzen. Misschien is er maar één partij nodig voor een meerderheid.

„Nee, we moeten ons niet uit elkaar laten spelen. Ik wil de situatie voorkomen dat we naar elkaar gaan kijken wie het eerste ja zegt. Dus: samen optrekken.”

U stapte in 2017 uit de formatie na onenigheid over migratie. Is dat opnieuw een harde lijn?

„In de formatie kan iets boven komen drijven. Toen ging het om het onderscheid tussen politieke vluchtelingen en economische migranten. Het ging over het VVD-plan om geen onderscheid meer te maken tussen politieke en economische vluchtelingen, om deals met Libië. Nou, de afgelopen vier jaar is er in Europa niks gebeurd op dat vlak, dat is helemaal doodgevallen.”

Jesse Klaver (34) woont in Den Haag, maar groeide op in Roosendaal. In 2010 kwam hij in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Sinds mei 2015 is hij partijleider, de jongste ooit. In dat jaar bracht hij ook een boek uit, De mythe van het economisme. Hij stond te boek als veelbelovend en wat hem niet zinde, bekritiseerde hij. Toen hij zich uitsprak tegen hoge beloningen, noemde presentator Fons de Poel hem in tv-programma Brandpunt „een snotneus”. GroenLinks haalde in 2017 bij Tweede Kamerverkiezingen 14 zetels. Klaver is getrouwd en heeft 3 zonen.

Stevig klimaatbeleid zal een zwaarwegend punt zijn. Staat de VVD daarin niet veel te ver van GroenLinks af?

„Alles is mogelijk. Als iemand veel souplesse heeft, dan is het Mark Rutte wel. De vier progressieve partijen waarmee ik wil samenwerken, hebben een enorme positie in het huidige speelveld. Rutte heeft Forum voor Democratie en PVV al van regeringsdeelname uitgesloten.”

En het CDA?

„Het CDA ziet zelf ook wel dat ze op het landbouwdossier zullen moeten bewegen. Ze willen een miljoen woningen gaan bouwen! Als je dan niet eerst het stikstofprobleem oplost, wordt er geen woning gebouwd. Nul. Nada. Zero.

„Daar zie ik het echt wel schuiven. Ze weten dat er dus hard moet worden ingegrepen in de agrarische sector: er komt een sanering van de veestapel aan. Dat is de realiteit in Nederland. Het CDA moet alleen nog even bedenken hoe ze het na de verkiezingen gaan uitleggen.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven