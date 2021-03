Internationale Vrouwendag

Wereldwijd is 8 maart Internationale Vrouwendag. Doel van de dag is het vieren van economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen en aandacht vragen voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De eerste dag werd gehouden in 1911 in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zwitserland. In 1977 werd 8 maart officieel aangewezen door de Verenigde Naties. In veel landen wordt in aanloop naar 8 maart gedemonstreerd voor vrouwenrechten en tegen geweld tegen vrouwen.