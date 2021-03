Het einde van hoffelijk seksisme

‘Dinsdagmiddag ontdekten we tot onze verrassing dat de vrouw hardnekkig, doch charmant verder gaat de Tweede Kamer voor zich te veroveren.”

Jutta Chorus is journalist.

Zomaar een krantenberichtje uit 1957, toen nog maar net de eerste vrouwelijke minister was aangetreden, Marga Klompé, op Maatschappelijk Werk. Dit stukje stond in de Provinciale Drentsche en Asser Courant, onder de kop ‘De vrouw verovert ons parlement’. Ik had ook een column uit de Volkskrant kunnen aanhalen, waarin Mr. Jan Derks over het ministerschap van Klompé schrijft: „O, die poederdoos van Hare Excellentie! Guerlain? Rubinstein? In de wolk van vrouwelijkheid worden verwachtingen geboren.”

Ik bladerde door het archief omdat ik me voor een boekje verdiepte in de geschiedenis van het Katholiek Vrouwendispuut, in 1946 opgericht als politieke emancipatiemachine voor katholieke vrouwen zoals Klompé, die de eerste presidente werd. En het werkte. De bepaald conservatieve KVP zette Netty de Vink op een verkiesbare plaats voor de Kamerverkiezingen van 1946 en Wally van Lanschot en Maria Reijntjes kwamen in het partijbestuur.

Neerbuigend en paternalistisch

Aan al die krantenstukjes moest ik denken toen ik in De Groene Amsterdammer het artikel las over de haatberichten waarmee vrouwelijke politici van nu worden overladen. Ondenkbaar dat er destijds een hashtag #kutklompé zou zijn rondgegaan – en niet alleen vanwege het gebrek aan sociale media in de jaren vijftig. De berichten van toen waren welwillend, wellevend en voorkomend. Waar Het Parool de verwachting uitspreekt dat spoedig na Klompé meer vrouwelijke ministers zullen worden benoemd, schrijft de krant: „Het zou bijna onhoffelijk zijn om in dit verband het beeld te gebruiken van het eerste schaap dat over de dam is.” Heel hoffelijk.

Maar ze waren ook neerbuigend en paternalistisch. „Er is een niet gering voorstellingsvermogen voor nodig om zich voor de geest te halen hoe een lid onze volksvertegenwoordiging – en een vrouwelijk lid nog wel – zich per kameel verplaatst. Maar de kordate katholieke afgevaardigde mejuffrouw dr. M.A.M. Klompé heeft het gedaan”, schreef De Telegraaf in januari 1956.

Columnist Tamar haalde nog in 1965 een tv-interview aan waarin de journalist aan minister Klompé vroeg: „Vindt u niet dat een vrouw bij uitstek geschikt is voor Maatschappelijk Werk?” Klompé antwoordde: „Nee, een man kan dat net zo goed doen. En een vrouw kan, als ze de capaciteiten ervoor heeft, overal minister van zijn.” De journalist riposteerde „met een smakelijk lachje”: „Ook van Financiën?”

Het artikel van De Groene laat zien dat de neerbuigendheid ten aanzien van vrouwelijke politici is gebleven, dat alleen de welwillendheid en wellevendheid zijn verdwenen. Is dat dan het resultaat van emancipatie? De ruimte voor de vrouw, in politiek en maatschappelijk verkeer, is formeel gebaand, maar de echte acceptatie is kennelijk dun.

Een analyse van Twitter leerde De Groene dat 10 procent van alle tweets aan vrouwelijke politici haatdragend zijn. ‘Rotte pudding’, ‘deugkoe’, ‘kakelkip’, ‘dat wijf moet een dildo met weerhaken krijgen’. En dan hadden ze het dus nog niet eens over alle berichten en commentaren waarin ze ‘vrouwtje’, ‘meid’ of ‘meisje’ worden genoemd.

Moet het ons verbazen in 2021, een vrouwvriendelijker tijd dan de jaren vijftig, met meer rechten, meer kansen, meer gelijkheid, beter salaris? Met de emancipatie lijkt de wellevendheid verruild voor vrijheid. Vrijheid om je ruimer te ontplooien als vrouw, zeker – zie de diplomatieke en politieke carrière van Sigrid Kaag. Maar ook de vrijheid om agressie daarover de vrije teugel te laten – zie de twittertrollen die achter haar aanjagen.