De hele Kamer is het erover eens: bouwen moet. Maar hoe?

Huizen bouwen! Meer regie! Weg met de verhuurderheffing! „Ik heb echt de indruk dat ik een verkiezingsdebat aan het voorzitten ben”, zegt Erik Ziengs (VVD), het Tweede Kamerlid dat de vergaderingen van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken leidt.

Op het programma stond maandag niets anders dan een ‘wetgevingsoverleg’, over het opfrissen van de woningwet uit 2015. Het debat had eigenlijk weken geleden moeten plaatsvinden, maar werd steeds uitgesteld. Eerst door een sneeuwstorm en later door een ziekmelding van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Wonen, D66). Nu kwam het er alsnog van, midden in het verkiezingsreces.

Het maakte in één keer duidelijk hoe ver de consensus in de Kamer over woonbeleid is opgeschoven in een paar jaar tijd – en volgens veel partijen nog lang niet ver genoeg. De woningwet drong in 2015 de woningcorporaties terug in hun hok en verwelkomde de macht van de markt. De corporaties moesten zich voortaan beperken tot het bouwen en beheren van sociale huurwoningen en gingen een forse heffing betalen over hun vastgoed – de verhuurderheffing.

Een kleine zes jaar later is het tij aan het Binnenhof gekeerd. Maandag wezen veel partijen die de woningwet ooit omarmden naar diezelfde wet als een van de oorzaken van het ontsporen van de huizenmarkt. Volgens Henk Nijboer (PvdA) was na alle misstanden bij de corporaties de „pendule iets te ver doorgeslagen”. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vond dat „we het liberale dogma achter ons moeten laten en kiezen voor volkshuisvesting”.

De verkiezingsprogramma’s ademen al net zo’n behoefte aan verandering. De woningnood – er moeten nu al meer dan 330.000 woningen gebouwd worden, en de vraag groeit – heeft het Binnenhof wakker geschud. En dat is te zien in de plannen.

„Bouwen bouwen bouwen”, is daarbij het devies. Bijna alle partijen willen de komende tien jaar een miljoen woningen bouwen. Even populair, ook bij coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie, is het afschaffen van de verhuurderheffing, zodat de corporaties meer kunnen gaan bouwen.

Een royale Kamermeerderheid riep vorig jaar al op om in het volgende kabinet weer een minister van Wonen op te nemen. Een deel van de Kamer, de linkse partijen voorop, vindt dat het ook hoog tijd is dat de overheid weer actiever ingrijpt om huurders te beschermen en wijken leefbaarder te maken. Zelfs de liberale VVD wil meer regie, bijvoorbeeld om nieuwbouw af te dwingen als gemeenten talmen.

En toch moet de grote ommezwaai op zich laten wachten. Ollongren deed vooral in de laatste anderhalf jaar nog verwoede pogingen om de bouwcijfers op te krikken en de verhuurders te stutten. Drie van de vier coalitiepartners spraken zich steeds vaker uit voor ‘volkshuisvesting’ als overheidstaak. Maar allemaal beten ze hun tanden stuk op de VVD. De liberalen zien weinig in een kostbare terugkeer van de corporaties op het toneel, en ze hielden de coalitie aan het regeerakkoord.

Het is waarschijnlijk ook de Haagse werkelijkheid na de verkiezingen van 17 maart, een wereld waarin velen verwachten dat de VVD een hoofdrol zal blijven spelen als grootste coalitiepartner. Alle partijen willen de regie op de woningbouw naar zich toe trekken. Maar wat er met die regie moet gebeuren – bouwen in steden of juist in buitengebied, ruimte voor corporaties of juist voor de markt? – blijft de partijen verdelen. Laat staan de vraag wie voor de kosten opdraait.

Impasse over huur doorbroken

Uitgerekend de VVD hielp huurders onlangs alsnog een handje door een impasse in de coalitie te doorbreken over het bevriezen van de sociale huren. Een deel van de Tweede Kamer was daarvoor, een meerderheid van de senaat ook, maar aangevoerd door de VVD hield de coalitie ieder voorstel tegen. Totdat de VVD er afgelopen maand toch mee instemde, tot verrassing en frustratie van de rest van de coalitie. Voor de huurders, zei de VVD. Verkiezingsretoriek, zeiden CDA, D66 en ChristenUnie ontstemd.

Grijp je kans, zeiden de oppositiepartijen maandag tegen die drie partijen: laat maar zien wat de verkiezingsbeloften waard zijn nu het kabinet demissionair is en de coalitieafspraken broos blijken. De oppositie diende een reeks voorstellen in: om de corporaties weer meer taken te geven, om huurders te beschermen, om de verhuurderheffing te schrappen.

Maar de coalitie had de rangen snel gesloten. De drie zagen af van steun aan de linkse voorstellen. In ruil liet de VVD moties varen om de duurzaamheidsambities af te zwakken. Ze zouden na 17 maart wel eens opnieuw op elkaar aangewezen kunnen zijn

