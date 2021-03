Heineken ruilt financiële topvrouw in voor man

Het was een opmerkelijke benoeming bij Heineken, eind 2014. Het bedrijf, waar bestuurders in het verleden pas aan de top belanden na járen bij het bedrijf te hebben gewerkt, nam een financiële bestuurder van buiten aan. Een vrouw bovendien, en ook dat was opmerkelijk, want vrouwelijke chief financial officers (cfo’s) zijn zeldzaam bij Nederlandse multinationals. Laurence Debroux, een Française afkomstig van reclamebedrijf JCDecaux, werd cfo van de bierbrouwer.

Na zes jaar vertrekt Debroux (51) bij het bedrijf, zo maakte Heineken maandag in een persbericht bekend. Ze wordt opgevolgd door de Nederlander Harold van den Broek, tot voor kort werkzaam bij Reckitt Benckiser (RB), een Britse fabrikant van gezondheidsproducten, schoonmaakmiddelen en levensmiddelen. Van den Broek (53) leidde bij RB de tak ‘hygiëne’, met merken als Calgon, Vanish en Woolite. Wat Van den Broek met Debroux gemeen heeft: hij werkte nooit eerder bij Heineken. Voordat hij in 2014 bij RB aan de slag ging, bekleedde hij meerdere financiële posities bij Unilever in onder meer Londen, Rusland en Azië.

Debroux krijgt in het persbericht van Heineken veel lof toegezwaaid. Topman Dolf van den Brink prijst haar „sleutelrol” in het leiden van het bedrijf door de coronacrisis. „Laurence laat Heineken achter in een sterke financiële positie”, zegt hij. Debroux prijst op haar beurt Van den Brink in hetzelfde persbericht. Na een „intensieve en bevredigende periode” is het nu „een natuurlijk moment” om het stokje over te geven, aldus de Française. Ze wil nu „wat tijd nemen” om na te denken over haar volgende carrièrestappen.

Heineken-topman: ‘Veel horecazaken gaan het niet redden’

Moeilijk moment

De bestuurswissel komt op een moeilijk moment voor Heineken. Heineken werd zwaar getroffen door de coronacrisis, vooral op de Europese markt. Er werd vorig jaar 8,1 procent minder bier verkocht. De omzet slonk met 16,7 procent naar 23,7 miljard euro, zo bleek in januari uit jaarcijfers. Bij de presentatie van die cijfers kondigde de brouwer aan zo’n achtduizend banen te zullen gaan schrappen. Bij het bedrijf werken nu nog ruim 85.000 mensen in 190 landen. De reorganisatie kost 420 miljoen euro en moet 350 miljoen euro per jaar aan personeelskosten schelen.

Met Debroux verliest Nederland één van de weinige vrouwelijke financiële topbestuurders bij een multinational. Heineken haalde vorig jaar nog de top van de Female Board Index, een ranglijst over het aantal vrouwelijke topbestuurders bij bedrijven. 42 procent van de bestuurders (raad van bestuur en commissarissen samen) van Heineken was vrouw. Na de cfo-wissel valt dit percentage terug naar 33 procent. Binnen de raad van commissarissen is bij Heineken overigens 40 procent vrouw. Dat is boven het minimum van een derde, het vrouwenquotum dat later dit jaar wettelijk bindend moet worden.