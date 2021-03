Harry en Meghan schetsen schril portret van ‘het instituut’

Buckingham Palace heeft „actief meegewerkt aan de verspreiding van leugens” over de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. Toen het echtpaar in 2019 een stapje terug wilde doen in de hiërarchie van de koninklijke familie en naar Canada verhuisde, besloot het hof hun beveiliging op te heffen omdat hun „status” in de familie was veranderd, terwijl het dreigingsniveau niet verminderd was. En toen Meghan, die Afrikaanse wortels heeft, zwanger was van hun eerste kind, werd Harry in verschillende gesprekken aan het hof gevraagd of hij zich terdege realiseerde dat hun kinderen dan wel eens een heel donkere huidskleur zouden kunnen krijgen, „en hoe dat zou overkomen”.

In een anderhalf uur durend interview, zondag met de Amerikaanse tv-ster Oprah Winfrey, schetste het echtpaar een schril portret van „het instituut”, zoals zij het Britse hof aanduiden – en ook van Harry’s naaste familieleden, met name zijn vader, kroonprins Charles, en zijn broer William.

Lees ook: Harry en Meghan willen privacy én aandacht

Na aanvallen op Meghan in de Britse schandaalpers bleef elke vorm van steun van Buckingham Palace uit, zo vertelde Meghan. Zij beraadde zich ’s nachts over „methoden” om zichzelf om het leven te brengen en dacht dat ze daarmee „alles voor iedereen zou oplossen”. Nadat ze aan Harry had gezegd dat ze „niet meer wilde leven”, vroegen ze hulp aan „personeelszaken” aan het hof, maar hoewel de aangesproken persoon „in haar hart meevoelde” met Meghan, kon ze haar niet helpen. „Omdat je geen gesalarieerd lid van het hof bent”, zou ze hebben gezegd.

Meghan vertelde ook dat zij tijdens haar zwangerschap te horen kregen dat hun zoon, anders dan gebruikelijk, de titel ‘prins’ niet zou mogen voeren. „Dat zou ook betekenen, begrepen wij, dat ons kind niet beveiligd zou worden. Dat was het ergste. Hij zou niet veilig zijn.”

Een meisje

Het anderhalf uur durende interview vond plaats in de tuin van het huis van Harry en Meghan bij Santa Barbara, Californië. Het eerste uur sprak Winfrey alleen met Meghan, die zwanger is van haar tweede kind. Een meisje, onthulde Harry later. Meghan vertelde over haar wanhoop over de voortdurende aanvallen van de Britse roddelpers, die ze als racistisch typeerde.

Lees ook: Prins Harry en Meghan breken definitief met Brits koningshuis

Nadat Harry was aangeschoven, zei hij dat de aanvallen op Meghan hem aan zijn moeder Diana deed denken, die zwaar heeft geleden onder de microscoop van de roddelpers. Toen hij geen gehoor kreeg bij zijn familie, besloot Harry de banden met het instituut door te snijden om het leven van zijn vrouw te redden. Hij vertelde dat hij voor hij dat besluit nam „drie keer met de koningin en twee keer met zijn vader” had gesproken – „tot mijn vader mijn telefoontjes niet meer beantwoordde”.

Over zijn vader zei Harry dat er „pijnlijke zaken zijn voorgevallen”, maar dat hij altijd van hem zal houden en zijn best doet het contact te herstellen. De relatie met zijn broer, zei hij, is getekend door „afstand”. Met zijn grootmoeder, the queen, daarentegen zei hij het afgelopen half jaar meer contact te hebben gehad dan alle jaren daarvoor. Meghan zei haar meteen te hebben gebeld nadat zij het nieuws hoorden van prins Philips’ ziekenhuisopname in februari.

Amerikaans echtpaar bekijkt het op CBS uitgezonden interview van Oprah Winfrey met Meghan Markle en haar man prins Harry. Foto Kate Campbell/EPA

Onbegrip over het racisme dat Meghan in de Britse pers ten deel viel, was een belangrijke factor in de verwijdering van zijn familie, zei Harry, die in dit verband zei dat hij zijn familie over racisme „probeert bij te scholen zoals ik zelf hierin ben bijschoold”. Hij had het zelf pas begrepen toen hij zich in de positie van zijn vrouw had verplaatst, zei hij.

Na een reeks venijnige artikelen in de roddelpers brachten 72 Britse parlementariërs een steunverklaring voor Meghan uit, waarin zij de „koloniale” ondertoon in de berichten hekelden. „Niemand van mijn familie heeft er ooit iets van gezegd”, zei Harry. „Dat deed pijn.” Hij nam het meteen daarna ook op voor zijn familie, die volgens hem „wordt beheerst door angst” voor de roddelpers. Volgens hem fêteren sommige leden van de koninklijke familie verslaggevers in de hoop op een goede pers.

Oprah Winfrey vroeg Harry naar het gesprek over de huidskleur van hun kinderen, waar Meghan haar over had verteld. „Daar zal ik nooit iets over meedelen”, zei Harry.