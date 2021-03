‘Grapperhaus al twee jaar op de hoogte van onderzoek Pels Rijcken’

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) heeft de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd over een onderzoek van justitie naar een invloedrijke notaris van Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat. Dat schrijft het FD maandag. Grapperhaus meldde vorige week aan de Kamer dat hij in september 2020 op de hoogte werd gesteld van het onderzoek, maar volgens het dagblad heeft de top van het Openbaar Ministerie hem al in het voorjaar van 2019 ingelicht. Zijn woordvoerder zegt in het FD dat Grapperhaus in de tussentijd nooit meer geïnformeerd heeft naar de stand van zaken in het onderzoek.

Vorige week werd bekend dat Pels Rijcken verwikkeld is geraakt in een financieel schandaal, doordat de inmiddels overleden oud-bestuursvoorzitter Frank Oranje jarenlang fraudeerde. De FIOD deed daar sinds 2019 onderzoek naar. Uit onderzoek van NRC bleek dat Oranje voor 10 miljoen euro had gestolen van gemeenten, provincies en gedupeerde beleggers. Minister Grapperhaus schreef vorige week aan de Kamer dat na uitgebreid onderzoek „geen enkele aanwijzing” naar voren was gekomen dat Oranje had gestolen „in zaken waarin de Staat cliënt was”.

Oranje was notaris en bestuursvoorzitter bij Pels Rijcken. Hij kon het geld wegsluizen via een stichting die hij volledig beheerde en hij vlak voor zijn zelfmoord ophief. Het kantoor van de landsadvocaat zei geen aanwijzingen te hebben dat er andere medewerkers betrokken zijn geweest bij het frauduleus handelen. Het herstel van de door Oranje veroorzaakte fraude zal waarschijnlijk enkele jaren in beslag nemen. Als landsadvocaat staat Pels Rijcken de overheid bij in juridische zaken, dat zijn zo’n duizend rechtszaken per jaar.

