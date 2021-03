Entombed-zanger LG Petrov had ‘maximale pech’

„Kanker is gewoon maximale pech”, zei Lars-Göran ‘LG’ Petrov over de galwegkanker die vorig jaar bij hem werd geconstateerd. Chemotherapie moest zijn ziekte onder controle brengen, maar genezen zat er niet meer in voor de zanger van de legendarische Zweedse metalband Entombed. Deze week overleed LG Petrov, op 49-jarige leeftijd.

Petrov, geboren in 1972 met een Zweedse vader en Noord-Macedonische moeder, stond bekend als een optimistische, vrolijke kerel. Hij had zich verbaasd over dat hij juist kanker in zijn galwegen kreeg, zei hij vorig jaar zomer tegen Metal Hammer. „Ik heb best een paar biertjes gedronken in mijn leven, maar mijn lever is tip-top. Ik heb veel gerookt, maar mijn longen zijn tip-top. Het is gewoon enorme pech.”

De geldinzamelingsactie die hij op voorspraak van Slipknot’s Jay Weinberg opzette, gebruikte hij om zijn dure behandelingen te bekostigen. Wat overbleef ging naar de Zweedse kankerstichting.

Petrov begon zijn muzikale carrière als drummer in de band Morbid, vooral bekend omdat ook zanger Per Yngve ‘Dead’ Ohlin daarin zat voordat die naar de Noorse band Mayhem opstapte om daar de geschiedenis van heavy muziek te beïnvloeden. Petrov werd samen met de twee Morbid-gitaristen ingelijfd in het net opgerichte Entombed.

Het titelnummer van Left Hand Path:

Het debuutalbum van die band veroorzaakte in 1990 een revolutie in het toen nog vrij jonge subgenre death metal. Op Left Hand Path waren de gitaren tot het peilloos lage B gestemd, waarna het door Boss HM-2 pedalen werd gejaagd. Het klonk alsof een bos werd omgezaagd: het ‘kettingzaaggeluid’ was geboren. Samen met het gruizige stemgeluid van LG Petrov – diep en grof, maar verstaanbaar – sloeg Left Hand Path in als een bom. De impact was zo groot dat wie nu, ruim dertig jaar later, ‘Zweedse death metal’ zegt, de specifieke sound van die Entombed-plaat bedoelt.

Na een continuatie van dat geluid op Clandestine – zonder Petrov, die uit de band was geknikkerd nadat hij het met de vriendin van de drummer probeerde aan te leggen – verliet de band hun zelf aangelegde pad door andere invloeden in hun muziek toe te laten. De mengeling van punk, blues en death metal die ze op Wolverine Blues in 1993 lieten horen – met de teruggekeerde Petrov – werd death ‘n’ roll genoemd. Het veroorzaakte opnieuw een nieuwe kijk op het genre, en een waterscheiding onder fans. Een verdere verdunning van metal met grunge en alternatieve rock op Same Difference (1998) werd verguisd door fans van het eerste uur, ondanks dat nummers als ‘Addiction King’ – met LG Petrov als een metal-John Travolta in de videoclip – het op MTV goed deden. In 2001 werkte de band zelfs samen met het Koninklijk Ballet van Zweden.

‘Addiction King’, van Same Difference uit 1998:

Entombed viel in 2014 uit elkaar, maar enkele leden, waaronder Petrov, wilden verder. Omdat de onwillige gitarist Alex Hellid de rechten voor de naam bezat, gingen Petrov en co verder als Entombed A.D.. Daarmee traden ze de afgelopen jaren regelmatig in Nederland op, waaronder op Fortarock 2013, Dynamo Metal Fest 2017 en Graveland 2019.