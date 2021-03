‘Een op drie patiënten met zeldzame vorm kanker krijgt diagnose te laat’

Bij één op de drie patiënten met een zeldzame vorm van kanker zijn een of meerdere verkeerde diagnoses vastgesteld. Veel patiënten krijgen de juiste behandeling voor hun aandoening op een later moment dan de beroepsnorm voorschrijft. Vier op de tien patiënten is zelfs al behandeld voor de verkeerde diagnose en heeft daardoor onjuiste medicatie of therapie gehad. Dat concludeert de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) maandag op basis van eigen onderzoek. Volgens NFK is de vertraging die hierdoor veroorzaakt wordt „mogelijk een van de verklaringen” waarom patiënten met een zeldzame vorm van kanker een minder grote overlevingskans hebben dan mensen met een veelvoorkomende kankervariant.

De federatie noemt een te late of verkeerde diagnose „zorgelijk”, omdat kanker een progressieve ziekte is die een zo vroeg mogelijke behandeling vergt. NFK-directeur Arja Broenland zegt dat het „begrijpelijk” is dat de huisarts „bij iedere klacht niet meteen aan kanker denkt”. „Maar als de klachten voortduren dan is het belangrijk dat er ook aan de mogelijkheid van een zeldzame kanker wordt gedacht. Wij vragen huisartsen dan ook om vooral niet te lang te wachten met verwijzen naar het ziekenhuis voor vervolgonderzoek”, aldus Broenland.

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 20.000 mensen een zeldzame vorm van kanker. In totaal zijn er 130.000 patiënten met een niet-zeldzame kanker, zoals schildklierkanker of vulvakanker. De meeste patiënten stappen met klachten eerst naar de huisarts; de helft van de ondervraagden zegt binnen twee weken naar het ziekenhuis te zijn verwezen. Bij een kwart duurde dit langer dan drie maanden, terwijl de beroepsnorm voorschrijft dat de diagnose in principe binnen drie weken na het bezoek aan de polikliniek moet zijn vastgesteld. Directeur Broenland stelt dat een zeldzame kanker moeilijker is vast te stellen dan een veelvoorkomende vorm van kanker. Daardoor is het belangrijk dat patiënten sneller naar gespecialiseerde centra worden verwezen, volgens de federatie gebeurt dat te weinig.

