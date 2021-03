Dodental bij explosie Equatoriaal-Guinea stijgt naar bijna honderd

Het officiële dodental als gevolg van de enorme ontploffing op een militaire basis in Equatoriaal-Guinea is in een etmaal tijd flink opgelopen. Internationale persbureaus melden maandagavond op basis van een verklaring van het ministerie van Volksgezondheid dat er zeker 98 doden zijn gevallen. Vrijwilligers zijn sinds zondag op zoek tussen het puin van barakken en woningen in de omliggende wijken, op zoek naar lichamen en overlevenden. Bij de explosie zijn ook zeker 615 gewonden gevallen, bijna driehonderd van hen liggen nog in het ziekenhuis.

Op de militaire basis Nkoantoma ontstond zondag brand, waarna op het kamp opgeslagen munitie en explosieven de lucht in gingen. Eerder stelde president Teodoro Obiang Nguema dat de ramp het gevolg is van „nalatigheid” bij de opslag van en het omgaan met dynamiet. Door de ontploffingen werden omliggende stadswijken verwoest en ontstond een grote rookpluim met mogelijk giftige stoffen. Ooggetuigen vertellen aan een journalist van persbureau AFP dat in de nacht van zondag op maandag nog enkele uren meerdere branden woedden.

De legerbasis ligt bij de stad Bata. Daar werden maandag ook nog overlevenden teruggevonden in de ravage. Zo berichten Reuters en AFP op basis van beelden van de lokale zender TVGE dat drie kinderen uit het puin van een huis konden worden bevrijd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben mensen die de ramp overleefden ook psychische bijstand nodig, naast medische zorg.

De regering van het Centraal-Afrikaanse land, dat al vier decennia wordt geregeerd door Nguema, heeft gevraagd om internationale steun in de nasleep van de ramp. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya heeft maandagochtend laten weten dat goederen voor humanitaire hulp worden gestuurd naar Equatoriaal-Guinea, dat een voormalige kolonie is.