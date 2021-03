Doden bij brand in Jemenitisch migrantenkamp

Een brand in een migrantenkamp in Jemen heeft zondag aan zeker acht mensen het leven gekost. 170 mensen raakten gewond van wie meer dan 90 in levensgevaar zijn. De verwachting is dat het dodental nog veel verder zal oplopen, zo meldt de regiodirecteur van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) Carmela Godeau op Twitter. Het kamp ligt in Sanaa, dat ook zondag werd getroffen door luchtaanvallen van een door een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Het is niet bekend hoeveel migranten in het kamp zaten.

Hoe de brand in het kamp heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk, zegt Godeau. Een andere functionaris van de Verenigde Naties zei tegen persbureau AP dat de brand begon in een loods, niet ver van het hoofdgebouw in het kamp waar ruim 700 mensen leven. De Houthi-rebellen, die verantwoordelijk zijn voor het kamp waar vreemdelingen in detentie worden gehouden, zeggen dat het vuur geblust is door de burgerbescherming.

Volgens Godeau zijn onder de slachtoffers zowel bewoners als bewakers. Hulpverleners bieden medische zorg en verstrekken voedselhulp aan de mensen die nog altijd in het kamp verblijven. De meeste bewoners van het kamp werden opgepakt in het noorden van het land, terwijl ze probeerden de grens met Saoedi-Arabië over te steken. Godeau noemt de brand „slechts een van de vele gevaren waar migranten de laatste zes jaar crisis in Jemen mee te maken hebben gekregen”.

Migratieroute

Jemen is al zes jaar het toneel van een burgeroorlog, en wordt bovendien geregeld aangevallen door Saoedi-Arabië. Een groot deel van de bevolking lijdt honger. Toch leidt door het land een veelgebruikte route naar Saoedi-Arabië, waar migranten uit met name Ethiopië werk en een beter leven hopen te vinden. Vele tienduizenden van hen steken ieder jaar de Hoorn van Afrika over vanuit Somalië, vaak niet eens op de hoogte van de burgeroorlog die in Jemen woedt.

Honger is in toenemende mate een probleem in Jemen. Van de dertig miljoen inwoners hebben er elf miljoen geregeld te weinig eten. Voor vijf miljoen mensen dreigt ernstige ondervoeding en 50.000 mensen verkeren in hongersnood. Toch is afgelopen week nog een donorconferentie voor het land mislukt. De VN hoopte 3,85 miljard dollar op te halen om het land te helpen, maar kreeg maar 1,7 miljard toegezegd. Het Verenigd Koninkrijk halveerde zijn bijdrage. Nederland gaf 18 miljoen euro, 2 miljoen minder dan in 2019.