De laatste dans van Roger Federer

Met een knalrode tennistas om zijn rechterschouder loopt Roger Federer het sportcomplex in Doha op. Uiterlijk ontspannen, maar onzeker over wat hem wacht. Een cameraman volgt iedere stap. Een briesje trekt over de baan als Federer zijn eerste training afwerkt op het Qatar Open, afgelopen zaterdag. Wanneer hij rechts omhoog kijkt, ziet hij een enorme afbeelding met zijn hoofd boven de tribune hangen.

Spelend in de schaduw van zijn eigen legende beweegt hij ogenschijnlijk soepel op het blauwe hardcourt. Waar hij nog toe in staat is, moet duidelijk worden als hij woensdag zijn rentree maakt op het toernooi in Doha, na twee knie-operaties en dertien maanden zonder wedstrijd. Na een ‘bye’ in de eerste ronde treft hij in de tweede ronde de Brit Dan Evans of de Fransman Jeremy Chardy.

Federer (39) benutte coronajaar 2020 om een complexe kwetsuur aan zijn rechterknie, waar hij al jaren last van had, te verhelpen. In februari en mei onderging hij kijkoperaties. De revalidatie nam lang in beslag omdat de knie „bijzonder kwetsbaar” was na de twee ingrepen, zei zijn fysieke trainer Pierre Paganini eind februari in de Zwitserse krant Tages-Anzeiger.

In dat interview werd voor het eerst duidelijk hoe precair de situatie van Federer is geweest. Door de lange onderbreking, zonder fysieke trainingen, waren de „onevenwichtigheden” in zijn spieren „extreem”. Zijn topsportlichaam moest, in zekere zin, weer worden opgebouwd.

Oefeningen voor een 70-jarige

Als bijna veertigjarige deed Federer oefeningen „die een zeventigjarige zonder problemen kan doen”, zei Paganini. Soms waren ze al blij wanneer het iets beter ging dan de dag ervoor. „De eerste keer dat hij weer over een horde sprong, was hij bijna euforisch.” Zijn „geduld” en „passie” hielden Federer op het pad van herstel, vertelde de fysieke trainer. „Je wordt jonger als je naar hem kijkt.”

Pas in oktober, zeven maanden na zijn laatste wedstrijd, kon hij gerichte conditietrainingen gaan doen. Paganini vroeg zich bij de revalidatie meer dan eens af waarom Federer dit nog steeds allemaal doet.

Het simpele en waarschijnlijk meest eerlijke antwoord is: uit liefde voor de sport – hoe cliché dat ook mag lijken. 2020 vormde, met zijn operaties én de pandemie, een legitiem excuus en ‘exit-route’ voor Federer om „in de nacht te verdwijnen”, schreef The Guardian eerder. Dat hij dit niet deed, illustreert dat hij nog vastberaden is om op het hoogste niveau terug te keren – hoe groot de twijfel over zijn fysieke vermogen ook is.

„Stoppen stond nooit echt op de agenda”, vertelde Federer zondag in Doha. „Ik denk dat het meer een onderwerp wordt als ik nog maanden last heb van de knie”, zei hij. „I just feel like the story is not over.” Er is geen bijzondere reden waarom hij blijft spelen anders dan dat hij geniet van het spel, gaf hij aan.

Het zijn niet de records die hem per se drijven – een strijd die hij bovendien aan het verliezen is. Met twintig grandslamtitels kwam Rafael Nadal al op gelijke hoogte met Federer, waar Novak Djokovic er zijn missie van heeft gemaakt om beiden achter zich te laten – hij staat nu op achttien. Maandag ging Djokovic de Zwitser al voorbij in het totaal aantal weken als nummer één van de wereld: 311 weken tegen 310, een record.

Wanneer eindigt het?

Het wordt Federers laatste dans, al staat de lengte niet vast. Waar en hoe het eindigt – niemand die het weet, hijzelf naar eigen zeggen ook niet. Verondersteld mag worden dat Federer niet een jaar aan zijn terugkeer heeft gewerkt om vervolgens slechts enkele maanden een officieuze afscheidstournee langs de grootste podia te houden, voor (grotendeels) lege tribunes. Om die reden is niet uit te sluiten dat hij 2022 in zijn achterhoofd heeft als slotstuk.

Hij werkt de komende maanden gericht toe naar Wimbledon, dat eind juni begint, en waar hij acht keer won. Dan hoopt hij „honderd procent” te zijn en begint het seizoen voor hem pas echt. Tot die tijd heeft hij „lage” verwachtingen en is hij vooral benieuwd hoe zijn knie reageert op competitief tennis. „Ik kan mezelf misschien verrassen, maar eigenlijk heb ik dat de afgelopen weken al in de training gedaan. Ik was verbaasd over hoe goed het ging.”

De comeback waar hij nu voor staat, is gezien zijn leeftijd en na zo’n lange periode van stilstand waarschijnlijk zijn moeilijkste exercitie in zijn profcarrière, die in 1998 begon.

Najaar 2015, op zijn 34ste en onvermijdelijk op zijn retour, sprak hij in een interview met de Nederlandse pers over basketballer Michael Jordan, die na een tweede comeback doorging tot en met zijn veertigste. Dat vormde voor Federer, in zijn jeugd groot fan van de Chicago Bulls van Jordan, een „inspiratie” zei hij. „Maar die comebacks zoals Jordan deed, dat ga ik niet doen. Als mijn citroen is uitgeperst, I’m gone.”

Het sap leek er al vaker uitgewrongen. In 2016 lag hij languit op zijn buik op het centercourt van Wimbledon in zijn verloren halve finale na een lelijke val op zijn linkerknie waaraan hij net was geopereerd. De symboliek droop ervan af – de neergang van een kampioen, in zíjn territorium.

Herboren na eerdere rentree

Maar hij herstelde, oogde herboren bij zijn rentree begin 2017. Hij won direct de Australian Open, gevolgd door Wimbledon en opnieuw de Australian Open. En hij was in juli 2019 op Wimbledon, tegen Djokovic, een punt verwijderd van zijn 21ste grand slam – wat een formidabel afscheid had kunnen zijn.

In dat opzicht heeft Federer aangetoond sterker terug te kunnen keren na een lange blessureperiode. Hij is altijd zuinig omgegaan met zijn lichaam, volgens het less is more-principe – minder toernooien, meer kwaliteit áls hij speelt. Paganini zei in 2017 tegen The New York Times dat hij een „atletische leeftijd” heeft die lager ligt dan zijn biologische leeftijd.

Maar eens zal ook Roger Federer, fenomeen voor de eeuwigheid, zijn grens bereiken. En die nadert snel.